Умеров ответил, продолжаются ли переговоры с Россией об окончании войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров ответил, ведутся ли сейчас переговоры с Россией об окончании полномасштабной войны. По его словам, сейчас переговоры продолжаются только по освобождению военнопленных.

Об этом Рустем Умеров заявил в интервью CNN.

Реклама

Читайте также:

Умеров о переговорах с Россией о завершении войны

На вопрос, ведутся ли сейчас переговоры между Россией и Украиной по завершению войны, Умеров ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", — сказал секретарь СНБО.

В то же время он отметил, что с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", — добавил Умеров.

Умеров о роли Трампа в переговорах об окончании войны

"Россия подводит Трампа, нет никаких обязательств с их стороны продолжать переговоры", — отметил Умеров.

В частности, секретарь СНБО отметил, что именно глава Белого дома Дональд Трамп может положить конец полномасштабной войне в Украине.

"Как я уже говорил, мы поддерживаем инициативу, и я думаю, что эта война должна закончиться. На этом этапе все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею.

Украина заявила, что ей нужны гарантии. Ей нужны сильные Вооруженные силы Украины. Ей нужно, чтобы "Коалиция желающих" была рядом. Ей нужна поддержка США. Думаю, мы выполнили свою часть соглашения с США и европейскими союзниками, теперь очередь за Россией", — подчеркнул Умеров.

Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что его подвел российский диктатор Путин в вопросе мирного урегулирования в Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в длительном мире без рисков возобновления полномасштабной войны.