Корейский сценарий в Украине - Зеленский предположил, как может завершиться война

Возможен ли в Украине корейский сценарий мира — Зеленский пояснил
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о "корейском сценарии" завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности еще до подписания финального мирного договора.
Об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами, передает "Мы-Украина".
Финального документа о завершении войны может не быть, — Зеленский
"У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности", — заявил президент.
Глава государства объяснил, что может произойти так, что не будет финального документа об окончании войны.
"Поэтому говорят — например, президент Франции Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности", — сказал Зеленский.
Зеленский подытожил, что никто не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель урегулирования.
"У нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией", — добавил он.
Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о завершении войны в Украине.
Секретарь СНБО Руслан Умеров рассказал, какие переговоры сейчас Украина ведет с РФ.
Читайте Новини.LIVE!