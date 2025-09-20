Видео
Главная Новости дня Возможен ли в Украине корейский сценарий мира — Зеленский пояснил

Возможен ли в Украине корейский сценарий мира — Зеленский пояснил

Дата публикации 20 сентября 2025 12:55
Корейский сценарий в Украине - Зеленский предположил, как может завершиться война
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о "корейском сценарии" завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности еще до подписания финального мирного договора.

Об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами, передает "Мы-Украина".

Финального документа о завершении войны может не быть, — Зеленский

"У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности", — заявил президент.

Глава государства объяснил, что может произойти так, что не будет финального документа об окончании войны.

"Поэтому говорят — например, президент Франции Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности", — сказал Зеленский.

Зеленский подытожил, что никто не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель урегулирования.

"У нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией", — добавил он.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о завершении войны в Украине.

Секретарь СНБО Руслан Умеров рассказал, какие переговоры сейчас Украина ведет с РФ.

Владимир Зеленский переговоры перемирие война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
