Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібно більше дронів

Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібно більше дронів

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 13:56
Зеленський пояснив, чому Україні потрібно більше дронів
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібно більше дронів. За його словами, як тільки кількість безпілотників буде співставною з Росією, то противник відчує це.

Про це український лідер сказав на зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс".

Дрони для України

Дрони для України

Зеленський заявив, що Україна почала використовувати більше дронів. Водночас цього недостатньо для показників, які він ставив виробникам та Міноборони.

"Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони", — зазначив глава держави.

За його словами, як тільки кількість дронів України буде співставною з Росією, то вони це відчують за паливним дефіцитом та кількістю черг на заправках.

Далекобійні дрони

Український лідер зауважив, що наразі виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить від фінансування.

"Далі — важлива історія з військовими об’єктами, на які ми також витрачаємо далекобійні дрони. Військові об’єкти, склади — це постійне знищення на тимчасово окупованій території і на території Росії, там, де є зберігання їх дронів. Це також має вплив", — каже він.

За його словами, однією з найсильніших є логістична операція. Йдеться про моменти, коли аеропорти росіян не працюють.

"Немає знищення цивільного населення — я говорю вам про реакцію партнерів. Бо цивільне населення живе, а логістика росіян не працює. На такій великій території, зрозуміло, що це дуже дієва операція", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави пояснив, чи можливий в Україні корейський сценарій завершення війни.

А 19 вересня Зеленський привітав кроки ЄС щодо підготовки нового пакета санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на головні джерела фінансування воєнної машини РФ.

Володимир Зеленський війна Україна дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
