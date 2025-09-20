Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Главная Новости дня Зеленский объяснил, зачем Украине нужно больше дронов

Зеленский объяснил, зачем Украине нужно больше дронов

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:56
Зеленский объяснил, почему Украине нужно больше дронов
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине нужно больше дронов. По его словам, как только количество беспилотников будет сопоставимо с Россией, то противник почувствует это.

Об этом украинский лидер сказал на встрече с журналистами, передает "Интерфакс".

Реклама
Читайте также:

Дроны для Украины

Зеленский заявил, что Украина начала использовать больше дронов. В то же время этого недостаточно для показателей, которые он ставил производителям и Минобороны.

"Относительно НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов. Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны", — отметил глава государства.

По его словам, как только количество дронов Украины будет сопоставимо с Россией, то они это почувствуют по топливному дефициту и количеству очередей на заправках.

Дальнобойные дроны

Украинский лидер отметил, что сейчас производство дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит от финансирования.

"Далее — важная история с военными объектами, на которые мы также тратим дальнобойные дроны. Военные объекты, склады — это постоянное уничтожение на временно оккупированной территории и на территории России, там, где есть хранение их дронов. Это также имеет влияние", — говорит он.

По его словам, одной из самых сильных является логистическая операция. Речь идет о моментах, когда аэропорты россиян не работают.

"Нет уничтожения гражданского населения — я говорю вам о реакции партнеров. Потому что гражданское население живет, а логистика россиян не работает. На такой большой территории, понятно, что это очень действенная операция", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства объяснил, возможен ли в Украине корейский сценарий завершения войны.

А 19 сентября Зеленский приветствовал шаги ЕС по подготовке нового пакета санкций против России. Ограничения направлены на главные источники финансирования военной машины РФ.

Владимир Зеленский война Украина дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации