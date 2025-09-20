Зеленский объяснил, почему Украине нужно больше дронов

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине нужно больше дронов. По его словам, как только количество беспилотников будет сопоставимо с Россией, то противник почувствует это.

Об этом украинский лидер сказал на встрече с журналистами, передает "Интерфакс".

Дроны для Украины

Зеленский заявил, что Украина начала использовать больше дронов. В то же время этого недостаточно для показателей, которые он ставил производителям и Минобороны.

"Относительно НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов. Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны", — отметил глава государства.

По его словам, как только количество дронов Украины будет сопоставимо с Россией, то они это почувствуют по топливному дефициту и количеству очередей на заправках.

Дальнобойные дроны

Украинский лидер отметил, что сейчас производство дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит от финансирования.

"Далее — важная история с военными объектами, на которые мы также тратим дальнобойные дроны. Военные объекты, склады — это постоянное уничтожение на временно оккупированной территории и на территории России, там, где есть хранение их дронов. Это также имеет влияние", — говорит он.

По его словам, одной из самых сильных является логистическая операция. Речь идет о моментах, когда аэропорты россиян не работают.

"Нет уничтожения гражданского населения — я говорю вам о реакции партнеров. Потому что гражданское население живет, а логистика россиян не работает. На такой большой территории, понятно, что это очень действенная операция", — добавил Зеленский.

