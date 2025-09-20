Відео
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо зустрічі з Путіним

Зеленський зробив заяву щодо зустрічі з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 13:50
Зустріч Зеленського та Путіна - Україна готова, РФ - відмовляється
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна готова до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Кремль не готовий.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

Читайте також:

Україна очікує санкцій проти РФ

Глава держави наголосив, що якщо не відбудеться зустріч із Путіним, то Україна очікує санкцій проти РФ.

"Санкції ми очікуємо, якщо немає зустрічі лідерів чи припинення вогню. Якщо війна триває і немає руху до миру  очікуємо санкції. Це друга тема, яку я порушу на зустрічі з президентом (Дональдом,  Ред.) Трампом",  заявив він.

Зеленський додав, що Трамп очікує сильних кроків від Європи і Україна підтримує накладання санкцій, посилення тарифної політики, які купують енергоносії з Європи. 

Нагадаємо, що зустріч Зеленського та Трампа відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку. 

Також спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Путін може напасти на держави-члени НАТО.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
