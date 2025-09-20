Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:36
Украина готовит новый обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский / Facebook

Украина планирует в ближайшее время вернуть из российского плена еще 1000 человек. Сейчас идет работа над списками.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

Читайте также:

Почему Украина не встречается с РФ объяснение Зеленского

Глава государства отметил, что этот вопрос уже обсуждали секретарь СНБО Рустем Умеров и советник российского диктатора Владимир Мединский.

"Хотим забрать 1000 человек, работают над списками",  сказал Зеленский.

Также президент объяснил отсутствие встреч Украины и РФ.

"Мы прочитали все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочитали — они их изучили очень хорошо. Они знают, что они хотят, а мы знаем, что хотим мы. Мы можем просто с ними встречаться без какого-либо движения вперед — и именно такие пустые встречи им выгодны, но это не приближает к миру", пояснил Зеленский.

Напомним, в августе парламент поддержал законопроект о новых выплатах освобожденным из плена украинцам.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины взяли в плен на Харьковщине 36-летнего гражданина Кении.

Владимир Зеленский Украина Россия Рустем Умеров обмен пленными
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
