Зеленский пообщался с медиа по итогам саммита НАТО: основные заявления

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре на саммите НАТО 8 июля 2026 года. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Инна Буряк редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами после двухдневного саммита НАТО в турецкой Анкаре 7–8 июля. В частности, глава государства раскрыл подробности ключевых договоренностей об укреплении украинской ПВО и оборонных соглашений. Кроме того, Зеленский высказался и по поводу последних резонансных событий в обществе, в частности, столкновений с работниками ТЦК во Львове, а также анонсировал кадровые решения после взрывов в Вишневом Киевской области.

Новини.LIVE собрали ключевые заявления президента.

Укрепление ПВО и оборонные соглашения

Владимир Зеленский анонсировал поставку Украине ракет для систем Patriot в ближайшие дни. По его словам, оружие поступит в рамках пакета военной помощи от США. Аналогичные договоренности заключены и с Европой относительно ракет PAC-3, однако сроки их поставки пока неизвестны. Также президент сообщил, что продолжаются переговоры с Белым домом о запуске производства комплексов Patriot в Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Кроме того, Зеленский назвал три ключевых направления укрепления ПВО: среди приоритетов — получение лицензии на производство Patriot, поставки ракет к ним и расширение помощи от союзников. В то же время Украина работает над созданием собственной противоракетной системы совместно с союзниками, а также рассчитывает на поставки ракет SAMP/T и развивает собственный проект FREYA. В свою очередь, Украина активно развивает оборонное партнерство с Турцией и Азербайджаном.

При этом президент сообщил, что США уже испытывают украинские воздушные и морские дроны, а по завершении тестирования стороны планируют перейти к подписанию Drone Deal. Уже оформлены все необходимые документы, которые и позволяют американцам получать украинские оборонные разработки для тестирования.

Drone Deal между Украиной и Данией. Фото: Владимир Зеленский / Х

Топливный кризис в РФ

Также президент отметил, что сейчас существует реальное окно возможностей для достижения справедливого мира, ведь Украина укрепила свои позиции в то время, как РФ утратила прежнее преимущество.

В то же время показательна ситуация в России с топливом, ведь страна, которая всегда была одним из крупнейших экспортеров энергоносителей, теперь ищет возможности импортировать топливо.

«Поэтому, не помешала ли Украина? Уже. Украина уже помешала. Мы уже это сделали. Между нами говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что через 20 с лишним лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители, и из-за того, что она сама глупо решила начать, развязать войну, я думаю, что Ельцин выбрал бы другого преемника», — отметил Зеленский.

Итоги встреч на саммите НАТО

В то же время глава государства отметил, что всё больше стран поддерживают вступление Украины в НАТО, ведь они уверены, что своим вступлением она укрепит Альянс. Это доказала мощь украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, которые уже соответствуют стандартам НАТО.

Марк Рютте и Владимир Зеленский во время встречи. Фото: Владимир Зеленский / Х

Кроме того, Зеленский приоткрыл завесу над двусторонней беседой с Трампом, в частности, о влиянии Китая на Россию. Президент отметил роль Пекина в ядерном сдерживании РФ. Также Зеленский согласился со словами Трампа в адрес заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, которого американский лидер назвал «великим героем». По мнению главы государства, таким образом Трамп выразил восхищение всей украинской армией, о чём ранее неоднократно заявлял.

Также президент в очередной раз прокомментировал встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. По его словам, беседа была конструктивной, и стороны пришли к выводу, что у нас общий враг — Россия.

«Мы обсудили приоритетные вопросы. Безусловно, это безопасность, и мы понимаем, что здесь у нас один враг — это Россия. Далее — это экономика. Недавно в Гданьске прошла успешная конференция по восстановлению и реконструкции Украины. Польский бизнес заинтересован, мы открыты для наших польских партнеров и также обсуждали исторические вопросы.

На мой взгляд, нам нужно быть конструктивными и деликатными, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей», — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий: Владимир Зеленский / Telegram

Взрывы в Вишневом, конфликт с ТЦК и покушение на Ермолаева

Президент высказался и по поводу инцидента с детонацией боеприпасов в Вишневом. Он рассказал, что взрывы произошли на складе одного из предприятий «Укроборонпрома», поэтому «будут увольнения». По словам Зеленского, в настоящее время возбуждено уголовное дело и ведется расследование, а виновные будут привлечены к ответственности.

Что касается событий с гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК во Львове в ночь на 9 июля — Зеленский назвал нападение на сотрудников Центра «очень плохой историей». Он заявил, что обстоятельства дела будет выяснять МВД, и поручил МОУ выполнить взятые на себя обязательства по работе ТЦК и реагированию на подобные случаи.

«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть...», — подчеркнул глава государства.

Также президент назвал резонансным делом покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако. Зеленский заверил, что проинформирует общество после того, как заслушает доклады о расследовании покушения в ближайшие дни.

Встреча Зеленского и Трампа. Фото: Владимир Зеленский / Х

Новини.LIVE сообщали, что одним из самых ожидаемых событий саммита НАТО в Турции стала встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Политики обсудили поставки Украине ракет Patriot и приближение мира в войне с Россией.

Также Новини.LIVE рассказывали, что принес Украине саммит НАТО 7-8 июля. Союзники заявили, что выделят 70 млрд евро помощи на 2026 год, а также заключили с Киевом ряд оборонных соглашений. В частности, в Анкаре Украина подписала три новых соглашения в рамках Drone Deal, к которому уже присоединились девять стран. Кроме того, Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким, переговоры с которым длились более часа, и впервые провел встречу с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.