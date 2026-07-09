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Главная Новости дня Зеленский: увеличилось число тех, кто хочет видеть Украину в НАТО

Зеленский: увеличилось число тех, кто хочет видеть Украину в НАТО

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 20:41
Зеленский заявил о росте поддержки вступления Украины в НАТО
Срочная новость

Прежде всего хочу сказать вам, что действительно в течение достаточно длительного времени все лидеры обсуждают, войдет ли Украина в НАТО или нет. И это время измеряется не часами, не месяцами, а годами.
Я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО. Почему? Потому что все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс соответствует стандартам НАТО и уже является одним из лучших, как и наша армия. НАТО признает, что обороноспособность альянса с Украиной только выиграет.
Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепиться за счет Украины.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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