НАТО расширило миссию «Baltic Air Policing» и разрешило сбивать угрозы

Истребители. Иллюстративное фото: Reuters

НАТО изменило формат миссии по патрулированию воздушного пространства "Baltic Air Policing", предоставив истребителям более широкие полномочия. Теперь пилоты Альянса могут не только сопровождать самолеты, но и уничтожать объекты, представляющие угрозу.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита НАТО в Анкаре, передает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что изменится в миссии НАТО

Миссия Baltic Air Policing, действовавшая с 2004 года, была переведена из формата воздушного патрулирования в формат полноценной воздушной обороны. Это означает, что истребители Альянса получили больше возможностей для реагирования на опасные ситуации в воздухе.

Ранее задачей миссии было обнаружение, сопровождение и контроль военных самолетов вблизи Литвы, Латвии и Эстонии. У этих стран нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство защищают союзники по НАТО.

По словам Науседы, нынешняя ситуация в регионе уже не соответствует условиям мирного времени.

Читайте также:

"То, что происходит сегодня, уже не является полностью мирной обстановкой", — заявил президент Литвы.

Почему миссию усилили

В этом году истребители НАТО впервые применили оружие во время выполнения задач в рамках операции Baltic Air Policing. Над Эстонией и Латвией они сбили беспилотники, которые, по предварительным оценкам, были украинскими и случайно пересекли границу стран Балтии.

В НАТО отметили, что ранее в рамках этой миссии оружие для защиты воздушного пространства Альянса не использовалось.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что обновленный формат позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и сделает действия союзников более гибкими.

Как работает Baltic Air Policing

В настоящее время истребители миссии поднимаются в воздух каждый раз, когда российские военные самолеты приближаются к воздушному пространству стран Балтии над международными водами — от Калининградской области до Финского залива.

После оккупации Россией Крыма в 2014 году миссию расширили. Сейчас в ней участвуют более десяти истребителей, которые страны НАТО поочередно направляют в регион. Авиация базируется на двух военных аэродромах в странах Балтии.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что случайное падение украинских беспилотников на территории стран НАТО из-за отклонения от курса является допустимым риском. По его словам, это небольшая цена за эффективные удары Украины по военным и энергетическим объектам России.

Новини.LIVE писали, что второй день саммита НАТО в Анкаре завершился рядом важных договоренностей для Украины. Союзники согласовали дальнейшую оборонную поддержку, развитие совместного военного производства и сотрудничество в сфере беспилотных технологий, а также подтвердили выделение 70 млрд евро помощи на 2026 год. Украинская делегация в ходе встреч с представителями США, ЕС, Польши, Южной Кореи и других партнеров обсудила дальнейшие шаги по оказанию поддержки.