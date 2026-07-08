Итоги саммита НАТО: новые соглашения и решения для Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Анкаре 8 июля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Второй день саммита НАТО в Анкаре принес Украине новые решения по вопросам оборонной поддержки, развития военного производства и международного сотрудничества. Союзники согласовали выделение 70 млрд евро помощи на 2026 год, а также заключили новые соглашения в сфере беспилотных технологий. Кроме того, украинская делегация провела ряд важных встреч с лидерами США, ЕС, Польши, Южной Кореи и других государств-партнеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE в среду, 8 июля.

Саммит НАТО: союзники выделят Украине 70 млрд евро в 2026 году

Одним из главных итогов второго дня саммита НАТО в Анкаре стало решение союзников выделить 70 млрд евро оборонной поддержки для Украины в 2026 году.

О результатах работы украинской делегации сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, главными приоритетами в ходе саммита были укрепление оборонного потенциала Украины, развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и углубление сотрудничества с союзниками.

Как отметил Умеров, выделенные средства позволят обеспечить украинских военных необходимым вооружением, нарастить отечественное производство оружия и укрепить оборону государства.

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Еще одним важным результатом стало подписание трех новых соглашений в рамках инициативы Drone Deal, к которой уже присоединились девять стран.

Кроме того, Украина получила новые пакеты военной помощи от Канады и Норвегии, которые должны усилить возможности украинской противовоздушной обороны.

Зеленский и Трамп во время переговоров в Анкаре 8 июля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский и Трамп обсудили укрепление ПВО и дипломатический путь к миру

Одним из ключевых событий второго дня саммита стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией.

В ходе переговоров глава государства поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины и особо отметил внимание, уделяемое Соединенными Штатами укреплению украинской системы противовоздушной обороны.

Также стороны обсудили ряд идей, которые могут укрепить позиции Украины и приблизить достижение справедливого мира. Особое внимание президенты уделили дипломатическим усилиям по прекращению войны.

По словам Зеленского, украинская сторона рассчитывает на оперативную проработку командами всех договоренностей, которых удалось достичь в ходе встречи.

"Продолжим плодотворно работать, чтобы это произошло", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вступление Украины в ЕС и Drone Deal

В ходе саммита президент Украины также провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава государства поблагодарил главу Еврокомиссии за постоянную поддержку Украины, лидерство и готовность и в дальнейшем помогать нашему государству.

Одной из главных тем переговоров стало продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе. В частности, стороны обсудили возможность открытия в ближайшее время остальных пяти переговорных кластеров.

Также Зеленский и фон дер Ляйен уделили внимание реализации инициативы Drone Deal. Команды Украины и Евросоюза продолжают работать над документом и уже обсудили дальнейшие шаги и возможные сроки его подписания.

Отдельным направлением переговоров стала энергетическая безопасность. Президент подчеркнул, что Украина стремится завершить войну до начала зимы, однако независимо от развития событий необходимо быть готовыми обеспечить устойчивость энергетической системы и защиту граждан.

Кроме того, стороны согласовали позиции относительно будущих международных мероприятий и обсудили новые идеи по укреплению энергетической безопасности всей Европы.

Встреча Владимира Зеленского и президента Республики Корея в Анкаре 8 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Зеленский впервые встретился с президентом Южной Кореи

В рамках второго дня саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

В ходе переговоров лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и реализацию совместных проектов в различных сферах.

Президент Украины поблагодарил Южную Корею за поддержку нашего государства с начала полномасштабного российского вторжения, в частности за решение выделить 100 млн долларов в рамках комплексного пакета помощи.

Также Зеленский проинформировал своего коллегу о последствиях российских обстрелов, ситуации на фронте и укреплении позиций украинских военных.

По итогам встречи глава государства поручил своей команде проработать все вопросы, которые стороны обсудили в ходе переговоров.

Зеленский и Навроцкий договорились продолжить стратегический диалог

Отдельную встречу в рамках саммита Президент Украины провел с Президентом Польши Каролем Навроцким. Переговоры длились более часа.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша сталкиваются с общей угрозой — Россией, и поэтому сотрудничество между двумя государствами чрезвычайно важно для защиты обоих народов.

Главы государств подтвердили, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается общим приоритетом.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог и конструктивно работать над решением всех двусторонних вопросов.

Украинская делегация провела серию встреч с союзниками

Помимо переговоров с президентами США, Польши, Южной Кореи и руководством Европейской комиссии, украинская делегация провела ряд двусторонних встреч с лидерами государств-партнеров.

В частности, состоялись переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, а также руководителями Эстонии, Финляндии, Дании, Италии, Болгарии и Республики Корея.

Подводя итоги саммита, Рустем Умеров подчеркнул, что каждая такая встреча, каждая новая договоренность и каждое решение партнеров укрепляют Украину и приближают справедливый и прочный мир.

Курьезы саммита НАТО: кроссовки Рамы, Мелони и шутки лидеров

Второй день саммита запомнился не только важными политическими решениями, но и несколькими забавными моментами во время традиционной совместной фотосессии лидеров.

Наибольшее внимание привлек премьер-министр Албании Эди Рама, который появился на официальном мероприятии в белых кроссовках. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с улыбкой обратил на это внимание Дональда Трампа, однако президент США остался равнодушным.

Во время фотосессии лидеры также подшучивали над высоким ростом албанского премьера. В ответ Эди Рама с улыбкой сказал:

"Мне спуститься на одну ступеньку ниже?".

Еще одним курьезом стала ситуация с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Из-за невысокого роста её поставили во второй ряд позади высокого премьера Испании Педро Санчеса, из-за чего она почти полностью исчезла из общего кадра.

Журналисты также обратили внимание, что после прибытия Дональда Трампа Мелони демонстративно отворачивала голову, избегая зрительного контакта с американским президентом.

Отдельное внимание привлек и президент Франции Эмманюэль Макрон, который вновь появился на публике в солнцезащитных очках-авиаторах.

После завершения совместной фотосессии Дональд Трамп подошел, чтобы пожать руку премьер-министру Исландии Кристун Фростадоттир. Этот эпизод также не остался без внимания журналистов на фоне его предыдущих публичных оплошностей в отношении Исландии и Гренландии.

Новини.LIVE сообщали, что 8 июля 2026 года Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили укрепление украинской боевой авиации, подготовку пилотов, развитие программы Drone Deal и укрепление противовоздушной обороны. Также Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку Украины и подчеркнул важность выполнения всех запланированных оборонных договоренностей в этом году.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 июля Зеленский в Анкаре встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, укрепление противовоздушной обороны и новые санкции против России. Зеленский также подчеркнул острую необходимость в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.