Підсумки саміту НАТО: нові угоди та рішення для України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі 8 липня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

Другий день саміту НАТО в Анкарі приніс Україні нові рішення щодо оборонної підтримки, розвитку військового виробництва та міжнародної співпраці. Союзники погодили виділення 70 млрд євро допомоги на 2026 рік, а також уклали нові угоди у сфері безпілотних технологій. Крім того, українська делегація провела низку важливих зустрічей із лідерами США, ЄС, Польщі, Південної Кореї та інших держав-партнерів.

Про це інформує Новини.LIVE у середу, 8 липня.

Саміт НАТО: союзники виділять Україні 70 млрд євро у 2026 році

Одним із головних підсумків другого дня саміту НАТО в Анкарі стало рішення союзників виділити 70 млрд євро оборонної підтримки для України у 2026 році.

Про результати роботи української делегації повідомив. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. За його словами, головними пріоритетами під час саміту були зміцнення оборонних спроможностей України, розвиток українського оборонно-промислового комплексу та поглиблення співпраці із союзниками.

Як зазначив Умєров, виділені кошти дадуть змогу забезпечити українських військових необхідним озброєнням, масштабувати вітчизняне виробництво зброї та посилити оборону держави.

Читайте також:

Ще одним важливим результатом стало підписання трьох нових угод у межах ініціативи Drone Deal, до якої вже долучилися дев'ять країн.

Крім того, Україна отримала нові пакети військової допомоги від Канади та Норвегії, що мають посилити можливості української протиповітряної оборони.

Зеленський і Трамп під час переговорів в Анкарі 8 липня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський і Трамп обговорили посилення ППО та дипломатичний шлях до миру

Однією з ключових подій другого дня саміту стала зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом та американською делегацією.

Під час переговорів глава держави подякував американській стороні за підтримку України та окремо відзначив акцент Сполучених Штатів на зміцненні української системи протиповітряної оборони.

Також сторони обговорили низку ідей, які можуть посилити позиції України та наблизити досягнення справедливого миру. Окрему увагу президенти приділили дипломатичним зусиллям для завершення війни.

За словами Зеленського, українська сторона розраховує на оперативне опрацювання командами всіх домовленостей, яких вдалося досягти під час зустрічі.

"Продовжимо плідно працювати, щоб це сталося", – наголосив Зеленський.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вступ України до ЄС та Drone Deal

Під час саміту Президент України також провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував очільниці Єврокомісії за постійну підтримку України, лідерство та готовність і надалі допомагати нашій державі.

Однією з головних тем переговорів стало просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Зокрема, сторони обговорили можливість відкриття найближчим часом решти п'яти переговорних кластерів.

Також Зеленський і фон дер Ляєн приділили увагу реалізації ініціативи Drone Deal. Команди України та Євросоюзу продовжують працювати над документом і вже обговорили подальші кроки та можливі терміни його підписання.

Окремим напрямом переговорів стала енергетична безпека. Президент наголосив, що Україна прагне завершити війну до початку зими, однак незалежно від розвитку подій необхідно бути готовими забезпечити стійкість енергетичної системи та захист громадян.

Крім того, сторони узгодили позиції щодо майбутніх міжнародних заходів і обговорили нові ідеї для посилення енергетичної безпеки всієї Європи.

Зустріч Володимира Зеленського й Президента Республіки Корея в Анкарі 8 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Зеленський уперше зустрівся з президентом Південної Кореї

У межах другого дня саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Республіки Корея Лі Чже Мьоном.

Під час переговорів лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин, економічну співпрацю та реалізацію спільних проєктів у різних сферах.

Президент України подякував Південній Кореї за підтримку нашої держави від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема за рішення виділити 100 млн доларів у межах комплексного пакета допомоги.

Також Зеленський поінформував свого колегу про наслідки російських обстрілів, ситуацію на фронті та зміцнення позицій українських військових.

За підсумками зустрічі глава держави доручив команді опрацювати всі питання, які сторони обговорили під час переговорів.

Зеленський і Навроцький домовилися продовжити стратегічний діалог

Окрему зустріч у межах саміту Президент України провів із Президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори тривали понад годину.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають спільну загрозу — Росію, а тому співпраця між двома державами є надзвичайно важливою для захисту обох народів.

Глави держав підтвердили, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею залишається спільним пріоритетом.

За підсумками переговорів сторони домовилися продовжити діалог і конструктивно працювати над розв'язанням усіх двосторонніх питань.

Українська делегація провела серію зустрічей із союзниками

Окрім переговорів із президентами США, Польщі, Південної Кореї та керівництвом Європейської комісії, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-партнерів.

Зокрема, переговори відбулися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, а також керівниками Естонії, Фінляндії, Данії, Італії, Болгарії та Республіки Корея.

Підсумовуючи результати саміту, Рустем Умєров наголосив, що кожна така зустріч, кожна нова домовленість і кожне рішення партнерів зміцнюють Україну та наближають справедливий і тривалий мир.

Курйози саміту НАТО: кросівки Рами, Мелоні та жарти лідерів

Другий день саміту запам'ятався не лише важливими політичними рішеннями, а й кількома кумедними моментами під час традиційної спільної фотозйомки лідерів.

Найбільшу увагу привернув прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який з'явився на офіційному заході у білих кросівках. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте із посмішкою звернув на це увагу Дональда Трампа, однак президент США залишився байдужим.

Під час фотосесії лідери також жартували з високого зросту албанського прем'єра. У відповідь Еді Рама з усмішкою сказав:

"Мені спуститися на один щабель нижче?".

Ще одним курйозом стала ситуація з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Через невисокий зріст її поставили у другий ряд позаду високого прем'єра Іспанії Педро Санчеса, через що вона майже повністю зникла із загального кадру.

Журналісти також звернули увагу, що після прибуття Дональда Трампа Мелоні демонстративно відвертала голову, уникаючи зорового контакту з американським президентом.

Окрему увагу привернув і Президент Франції Емманюель Макрон, який знову з'явився на публіці в сонцезахисних окулярах-авіаторах.

Після завершення спільної фотозйомки Дональд Трамп підійшов потиснути руку прем'єр-міністерці Ісландії Крістун Фростадоттір. Цей епізод також не залишився поза увагою журналістів на тлі його попередніх публічних обмовок щодо Ісландії та Гренландії.

Новини.LIVE інформували, що 8 липня 2026 року Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили посилення української бойової авіації, підготовку пілотів, розвиток Drone Deal та зміцнення протиповітряної оборони. Також Зеленський подякував Швеції за підтримку України й наголосив на важливості виконання всіх запланованих оборонних домовленостей цього року.

Новини.LIVE також писали, що 8 липня Зеленський в Анкарі зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони обговорили подальшу військову підтримку України, посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії. Зеленський також наголосив на критичній потребі в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.