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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: обговорили ППО і санкції

Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: обговорили ППО і санкції

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 13:35
Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США — головні теми розмови
Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі зустрівся із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони обговорили подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США

Зеленський розповів, що у зустрічі взяли участь сенатори Джинн Шахін, Ліндсі Грем, Річард Дурбін, Крістофер Кунс, Майк Раундс, а також член Палати представників США Майк Тернер.

"Вдячний за підтримку та увагу до України. Дуже змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала", — сказав президент.

За його словами, він поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot і російські удари по наших людях. Глава держави наголосив, що внески до PURL та інші постачання ППО — головний пріоритет для захисту. 

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Також під час зустрічі сторони обговорили законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Володимир Зеленський підкреслив, що подальший міжнародний тиск на країну-агресора є надзвичайно важливим, а нова санкційна ініціатива може наблизити справедливий мир.

"Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку", — підсумував український лідер.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Зеленський також обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою. Крім того, президент наголосив на потребі в додаткових ракетах до систем ППО. 

Пізніше український президент проведе зустріч з Дональдом Трампом. Вони поговорять про постачання ракет до Patriot.

Володимир Зеленський США Конгрес Саміт НАТО в Анкарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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