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Головна Новини дня Стартує другий день саміту НАТО: Зеленський зустрінеться з Трампом

Стартує другий день саміту НАТО: Зеленський зустрінеться з Трампом

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Дата публікації: 8 липня 2026 12:24
Саміт НАТО в Анкарі 8 липня — які зустрічі заплановані
Марк Рютте і Дональд Трамп на саміті НАТО. Фото: FILIP SINGER/Pool via REUTERS

В турецькій Анкарі 8 липня стартував другий день саміту НАТО. Сьогодні заплановане засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів, а також зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Другий день саміту НАТО в Анкарі

Офіційна програма заходів стартувала з традиційних коротких інтерв'ю очільників країн-членів НАТО, які прибувають до президентського комплексу в Анкарі для участі в засіданні. О 10:45 Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та президент Туреччини урочисто зустріли іноземних лідерів. Тоді об 11:00 відбулася церемонія спільного фотографування керівників держав та урядів.

Ключовим етапом дня стане засідання Північноатлантичної ради на найвищому рівні, що розпочалася об 11:15. Під час цієї зустрічі союзники зосередяться на обговоренні критично важливих питань колективної безпеки, зміцнення оборони та стратегічних векторів розвитку організації.

Марк Рютте проведе підсумкову пресконференцію за результатами другого дня саміту о 15:00 у столичному комплексі Бештепе.

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Паралельно на полях саміту в Анкарі заплановано насичений графік двосторонніх переговорів для Президента України. Зокрема, очікується важлива зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Крім того, український лідер проведе індивідуальні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Європейської Ради Антоніу Коштою, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, а також із делегацією американських конгресменів.

Як писали Новини.LIVE, у перший день саміту НАТО Володимир Зеленський повідомив про перші результати роботи Антибалістичної коаліції. Крім того, Канада виділила Україні новий пакет допомоги на 900 млн доларів, а ще наша країна уклала три нові Drone Deal.

Водночас український президент прокоментував майбутню зустріч з Дональдом Трампом. За його словами, він має "бойовий настрій".

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Саміт НАТО в Анкарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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