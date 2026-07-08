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Главная Новости дня Стартует второй день саммита НАТО: Зеленский встретится с Трампом

Стартует второй день саммита НАТО: Зеленский встретится с Трампом

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Дата публикации 8 июля 2026 12:24
Саммит НАТО в Анкаре 8 июля — какие встречи запланированы
Марк Рютте и Дональд Трамп на саммите НАТО. Фото: FILIP SINGER/Pool via REUTERS

В турецкой Анкаре 8 июля начался второй день саммита НАТО. Сегодня запланировано заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а также встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Второй день саммита НАТО в Анкаре

Официальная программа мероприятий началась с традиционных коротких интервью лидеров стран-членов НАТО, прибывающих в президентский комплекс в Анкаре для участия в заседании. В 10:45 генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и президент Турции торжественно встретили иностранных лидеров. Затем в 11:00 состоялась церемония совместного фотографирования глав государств и правительств.

Ключевым этапом дня станет заседание Североатлантического совета на высшем уровне, которое началось в 11:15. В ходе этой встречи союзники сосредоточатся на обсуждении критически важных вопросов коллективной безопасности, укрепления обороны и стратегических направлений развития организации.

Марк Рютте проведет итоговую пресс-конференцию по результатам второго дня саммита в 15:00 в столичном комплексе Бештепе.

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Параллельно на полях саммита в Анкаре запланирован насыщенный график двусторонних переговоров для Президента Украины. В частности, ожидается важная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Кроме того, украинский лидер проведет индивидуальные переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой правительства Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, а также с делегацией американских конгрессменов.

Как писали Новини.LIVE, в первый день саммита НАТО Владимир Зеленский сообщил о первых результатах работы Антибаллистической коалиции. Кроме того, Канада выделила Украине новый пакет помощи на 900 млн долларов, а также наша страна заключила три новых соглашения по поставке дронов (Drone Deal).

В то же время украинский президент прокомментировал предстоящую встречу с Дональдом Трампом. По его словам, у него "боевое настроение".

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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