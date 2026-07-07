Зеленский встретится с Трампом — президент Украины настроен оптимистично

Владимир Зеленский. Фото: EUTERS/Yves Herman

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер имеет "боевое настроение"

Об этом Владимир Зеленский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Предстоящая встреча Зеленского и Трампа

Зеленский заявил, что готов к завтрашнему диалогу с американским лидером. По его словам, у него "боевое настроение".

"Перед встречей с Трампом настроение всегда боевое", — сказал глава государства.

Известно, что лидеры, в частности, обсудят поставки ракет для системы Patriot. Владимир Зеленский подчеркнул, что важно как можно скорее найти способ получить больше ракет.

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Кроме того, украинский лидер рассказал, что сегодняшние встречи с партнерами "прошли хорошо" и Украина продолжает работать с союзниками. По его словам, основное внимание сосредоточено на антибаллистической коалиции.

Прогнозы Европы относительно встречи Зеленского и Трампа

Как пишет Bloomberg, партнеры Киева в Европе отметили, что позиции Украины на этот раз значительно улучшились. Этому способствовали масштабное наращивание внутреннего производства беспилотников и колоссальный боевой опыт, приобретенный ВСУ на поле боя. Однако европейские политики настроены довольно сдержанно в отношении результатов предстоящего раунда переговоров.

Источники, знакомые с ходом подготовки, прогнозируют, что беседа между Трампом и Зеленским пройдет в вполне конструктивном русле. В то же время непредсказуемый стиль политики американского президента не позволяет европейским партнерам гарантировать принятие каких-либо четких или окончательных договоренностей по итогам этой встречи.

Кроме того, западные чиновники не прогнозируют радикальных шагов со стороны Трампа по усилению экономического или военного давления на Москву сразу после переговоров. Это касается как введения новых ограничений против РФ, так и размораживания или увеличения объемов военной помощи Украине.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, после встречи с Владимиром Зеленским Трамп свяжется с Владимиром Путиным. Он хочет поговорить о завершении войны в Украине.

Отметим, что 4 июля, в День независимости США, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Тогда стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатической сфере.