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Головна Новини дня Зеленський обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою

Зеленський обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 12:10
Зеленський зустрівся з Мелоні: обговорили антибалістичний захист
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 8 липня, зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Він розповів їй про ситуацію в Україні. Крім того, сторони обговорили роботу над антибалістикою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Мелоні

Український лідер наголосив, що РФ не припиняє обстрілів наших міст та громад. Зокрема, сьогодні знову були удари балістикою, а також противник запускав ударні дрони. Внаслідок атак є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя пʼятьох людей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Сторони обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, аби додати захисту Україні та кожній країні.

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"Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя. Дякую!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 7 липня Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal під час саміту НАТО.

Також український лідер сьогодні проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, він має "бойовий настрій".

Володимир Зеленський війна Джорджа Мелоні
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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