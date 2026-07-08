Зеленський зустрівся з Мелоні: обговорили антибалістичний захист

Зеленський обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою
Український лідер Володимир Зеленський у середу, 8 липня, зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Він розповів їй про ситуацію в Україні. Крім того, сторони обговорили роботу над антибалістикою.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
I met with Italy’s @GiorgiaMeloni for an important conversation. I informed her about the situation in Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026
Russia does not stop attacking our cities and communities. Today, there were ballistic missile strikes again, and attack drones were launched as well. Sadly, there are… pic.twitter.com/PnOYvfqHaT
Зустріч Зеленського з Мелоні
Український лідер наголосив, що РФ не припиняє обстрілів наших міст та громад. Зокрема, сьогодні знову були удари балістикою, а також противник запускав ударні дрони. Внаслідок атак є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя пʼятьох людей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.
Сторони обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, аби додати захисту Україні та кожній країні.
"Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя. Дякую!" — додав Зеленський.
Як писали Новини.LIVE, 7 липня Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal під час саміту НАТО.
Також український лідер сьогодні проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, він має "бойовий настрій".