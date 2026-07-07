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Головна Новини дня Зеленський і Фредеріксен підписали Drone Deal, обговорили F-16 і нові пакети допомоги

Зеленський і Фредеріксен підписали Drone Deal, обговорили F-16 і нові пакети допомоги

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 20:01
Зеленський та Фредеріксен підписали Drone Deal в межах саміту НАТО в Анкарі
термінова новина

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду щодо співпраці у сфері безпілотних технологій Drone Deal на полях саміту НАТО в турецькій Анкарі в вівторок, 7 липня. Також український лідер у розмові з данською прем'єркою порушив тему збільшення кількості винищувачів F-16 та нових пакетів військової допомоги Києву.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець саміту в Анкарі.

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Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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