Зеленский и Фредериксен подписали «Drone Deal» в рамках саммита НАТО в Анкаре

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий «Drone Deal» в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре во вторник, 7 июля. Также украинский лидер в беседе с датским премьер-министром затронул тему увеличения количества истребителей F-16 и новых пакетов военной помощи Киеву.

Об этом сообщает журналистка «Новости.LIVE» Галина Остаповец с саммита в Анкаре.

Новость дополняется...