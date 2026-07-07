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Главная Новости дня Зеленский и Фредериксен подписали «Drone Deal», обсудили F-16 и новые пакеты помощи

Зеленский и Фредериксен подписали «Drone Deal», обсудили F-16 и новые пакеты помощи

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 20:01
Зеленский и Фредериксен подписали «Drone Deal» в рамках саммита НАТО в Анкаре
срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий «Drone Deal» в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре во вторник, 7 июля. Также украинский лидер в беседе с датским премьер-министром затронул тему увеличения количества истребителей F-16 и новых пакетов военной помощи Киеву.

Об этом сообщает журналистка «Новости.LIVE» Галина Остаповец с саммита в Анкаре.

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Автор:
Инна Буряк
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