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Зеленский обсудил с Мелони работу над системой противоракетной обороны

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 12:10
Зеленский встретился с Мелони: обсудили антибаллистическую защиту
Владимир Зеленский и Джордж Мелони. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 8 июля, встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Он рассказал ей о ситуации в Украине. Кроме того, стороны обсудили работу над системами противоракетной обороны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Мелони

Украинский лидер подчеркнул, что РФ не прекращает обстрелы наших городов и населенных пунктов. В частности, сегодня снова были нанесены удары баллистическими ракетами, а также противник запускал ударные дроны. В результате атак есть погибшие в Киеве, Харькове и Херсоне. Россия унесла жизни пяти человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Стороны обсудили перспективы совместной работы в Европе над системами противоракетной обороны, чтобы усилить защиту Украины и каждой страны.

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"Говорили о необходимости дополнительных ракет для систем ПВО, и очень рассчитываем на поддержку. Италия всегда принципиально помогает защищать жизни людей. Спасибо!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 7 июля Зеленский вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заключили соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий Drone Deal во время саммита НАТО.

Также украинский лидер сегодня проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, он имеет "боевой настрой".

Владимир Зеленский война Джорджа Мелони
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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