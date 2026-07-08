Зеленский встретился с Мелони: обсудили антибаллистическую защиту

Владимир Зеленский и Джордж Мелони. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 8 июля, встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Он рассказал ей о ситуации в Украине. Кроме того, стороны обсудили работу над системами противоракетной обороны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Я встретился с @GiorgiaMeloni из Италии для важной беседы. Я проинформировал её о ситуации в Украине.



Россия не прекращает атаковать наши города и населённые пункты. Сегодня снова были нанесены удары баллистическими ракетами, а также запущены ударные дроны. К сожалению, есть… pic.twitter.com/PnOYvfqHaT — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 8 июля 2026

Встреча Зеленского с Мелони

Украинский лидер подчеркнул, что РФ не прекращает обстрелы наших городов и населенных пунктов. В частности, сегодня снова были нанесены удары баллистическими ракетами, а также противник запускал ударные дроны. В результате атак есть погибшие в Киеве, Харькове и Херсоне. Россия унесла жизни пяти человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Стороны обсудили перспективы совместной работы в Европе над системами противоракетной обороны, чтобы усилить защиту Украины и каждой страны.

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"Говорили о необходимости дополнительных ракет для систем ПВО, и очень рассчитываем на поддержку. Италия всегда принципиально помогает защищать жизни людей. Спасибо!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 7 июля Зеленский вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заключили соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий Drone Deal во время саммита НАТО.

Также украинский лидер сегодня проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, он имеет "боевой настрой".