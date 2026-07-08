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Главная Новости дня Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили ПВО и санкции

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили ПВО и санкции

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 13:35
Встреча Зеленского с делегацией Конгресса США — основные темы беседы
Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, укрепление противовоздушной обороны и санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского с делегацией Конгресса США

Зеленский рассказал, что во встрече приняли участие сенаторы Джинн Шахин, Линдси Грэм, Ричард Дурбин, Кристофер Кунс, Майк Раундс, а также член Палаты представителей США Майк Тернер.

"Благодарен за поддержку и внимание к Украине. Очень содержательно обсудили перспективы в дипломатии и то, что нужно, чтобы она сработала", — сказал президент.

По его словам, он сообщил о нехватке ракет-перехватчиков для систем Patriot и о российских ударах по нашим людям. Глава государства подчеркнул, что поступления в PURL и другие поставки средств ПВО — главный приоритет для защиты.

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Также во время встречи стороны обсудили законопроект об ужесточении санкций против России. Владимир Зеленский подчеркнул, что дальнейшее международное давление на страну-агрессора чрезвычайно важно, а новая санкционная инициатива может приблизить справедливый мир.

"Благодарен сенаторам и конгрессменам за слова уважения к нашим воинам и операциям, а также за заверения в том, что помощь будет продолжаться. Благодарю Соединенные Штаты, каждое неравнодушное американское сердце за поддержку", — подытожил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Зеленский также обсудил с Мелони работу над противоракетной обороной. Кроме того, президент подчеркнул необходимость в дополнительных ракетах для систем ПВО.

Позже украинский президент проведет встречу с Дональдом Трампом. Они обсудят поставки ракет для системы Patriot.

Владимир Зеленский США Конгресс Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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