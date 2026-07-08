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Головна Новини дня НАТО визнало РФ довгостроковою загрозою та пообіцяло Україні 70 млрд євро: підсумки саміту

НАТО визнало РФ довгостроковою загрозою та пообіцяло Україні 70 млрд євро: підсумки саміту

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 22:06
НАТО підтвердило підтримку України у декларації саміту
Генсек НАТО Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі 7 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України за підсумками саміту в Анкарі. У декларації Росію названо довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки, а також оголошено про нові рішення щодо посилення оборони Альянсу. Водночас документ не містить згадки про перспективи членства України в НАТО.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на підсумкову декларацію саміту НАТО, що відбувся в Анкарі 7-8 липня 2026 року.

НАТО підтримує Україну: декларація за підсумками саміту в Анкарі 

Лідери держав-членів НАТО ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Анкарі, у якій підтвердили подальшу підтримку України та наголосили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Документ також визначає ключові пріоритети Альянсу у сфері оборони та безпеки.

У декларації зазначається, що Україна робить важливий внесок у трансатлантичну безпеку. Союзники також підтвердили, що й надалі підтримуватимуть українську державу у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна робить важливий внесок у трансатлантичну безпеку, і члени Альянсу об’єднуються в нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності", — йдеться у документі.

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Окрему увагу в документі приділено питанням колективної безпеки. Лідери НАТО підтвердили відданість принципу колективної оборони, закріпленому у статті 5 Вашингтонського договору. Крім того, у декларації наголошується, що Росія залишається довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки, а тероризм і надалі є одним із головних викликів для держав Альянсу.

Союзники також домовилися про подальше зміцнення оборонних спроможностей НАТО. Зокрема, Альянс планує реалізувати нові оборонні закупівлі на суму понад 50 млрд доларів, а також розвивати спільну трансатлантичну бойову хмарну інфраструктуру із використанням технологій штучного інтелекту.

У документі також зазначається, що європейські союзники та Канада забезпечують більшу частину безпекової допомоги Україні. Крім цього, у 2026 році країни НАТО планують надати Україні 70 млрд євро на військову допомогу, постачання техніки та підготовку військових. У 2027 році союзники мають намір забезпечити щонайменше аналогічний рівень підтримки.

Також у декларації наголошується, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а свобода судноплавства в Ормузькій протоці має бути гарантована відповідно до норм міжнародного права.

Водночас у підсумковій декларації відсутня будь-яка згадка про перспективи членства України в НАТО.

Новини.LIVE інформували, що у другий день саміту НАТО в Анкарі, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом. Він назвав переговори продуктивними. За його словами, сторони обговорили посилення української ППО, дипломатичні зусилля та кроки для наближення справедливого миру.

Новини.LIVE також писали, що 8 липня в Анкарі Зеленський провів зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Сторони обговорили євроінтеграцію України, підготовку до підписання Drone Deal, енергетичну безпеку та співпрацю в оборонній сфері. Також ішлося про підготовку до опалювального сезону, безпеку в Чорному морі та розвиток двостороннього партнерства.

НАТО Україна Саміт НАТО в Анкарі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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