НАТО подтвердило поддержку Украины в декларации саммита

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в кулуарах саммита НАТО в Анкаре 7 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Лидеры стран НАТО подтвердили дальнейшую поддержку Украины по итогам саммита в Анкаре. В декларации Россия названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности, а также объявлено о новых решениях по укреплению обороны Альянса. В то же время в документе не содержится упоминания о перспективах членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на итоговую декларацию саммита НАТО, состоявшегося в Анкаре 7–8 июля 2026 года.

НАТО поддерживает Украину: декларация по итогам саммита в Анкаре

Лидеры государств-членов НАТО приняли совместную декларацию по итогам саммита в Анкаре, в которой подтвердили дальнейшую поддержку Украины и подчеркнули, что Россия остается долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности. Документ также определяет ключевые приоритеты Альянса в сфере обороны и безопасности.

В декларации отмечается, что Украина вносит важный вклад в трансатлантическую безопасность. Союзники также подтвердили, что и впредь будут поддерживать украинское государство в защите его свободы, суверенитета и территориальной целостности.

"Украина вносит важный вклад в трансатлантическую безопасность, и члены Альянса едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности", — говорится в документе.

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Особое внимание в документе уделено вопросам коллективной безопасности. Лидеры НАТО подтвердили приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора. Кроме того, в декларации подчеркивается, что Россия остается долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности, а терроризм по-прежнему является одним из главных вызовов для государств Альянса.

Союзники также договорились о дальнейшем укреплении оборонного потенциала НАТО. В частности, Альянс планирует осуществить новые оборонные закупки на сумму более 50 млрд долларов, а также развивать совместную трансатлантическую боевую облачную инфраструктуру с использованием технологий искусственного интеллекта.

В документе также отмечается, что европейские союзники и Канада обеспечивают большую часть помощи Украине в сфере безопасности. Кроме того, в 2026 году страны НАТО планируют предоставить Украине 70 млрд евро на военную помощь, поставки техники и подготовку военнослужащих. В 2027 году союзники намерены обеспечить как минимум аналогичный уровень поддержки.

Также в декларации подчеркивается, что Иран не должен получить ядерное оружие, а свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть гарантирована в соответствии с нормами международного права.

В то же время в итоговой декларации отсутствует какое-либо упоминание о перспективах членства Украины в НАТО.

Новини.LIVEсообщали, что во второй день саммита НАТО в Анкаре, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом. Он назвал переговоры продуктивными. По его словам, стороны обсудили укрепление украинской ПВО, дипломатические усилия и шаги по достижению справедливого мира.

Новини.LIVEтакже сообщали, что 8 июля в Анкаре Зеленский провел встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, подготовку к подписанию Drone Deal, энергетическую безопасность и сотрудничество в оборонной сфере. Также речь шла о подготовке к отопительному сезону, безопасности в Чёрном море и развитии двустороннего партнерства.