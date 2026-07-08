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Главная Новости дня Укрепление боевой авиации и подготовка к Drone Deal: Зеленский поговорил с Кристерссоном

Укрепление боевой авиации и подготовка к Drone Deal: Зеленский поговорил с Кристерссоном

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 23:12
Владимир Зеленский встретился с Ульфом Кристерссоном на саммите НАТО в Анкаре 8 июля
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон. Фото: Владимир Зеленский / Х

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в кулуарах саммита НАТО в Анкаре в среду, 8 июля. Политики затронули темы укрепления украинской боевой авиации, подготовки оборонного соглашения в сфере беспилотных технологий Drone Deal и укрепления украинской ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Встреча Зеленского и Кристерссона

"Во время встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном обсудили укрепление украинской боевой авиации и подготовку наших пилотов. В этом году у нас есть важные договоренности со Швецией в этом направлении, и это значительно поможет укрепить нашу безопасность. Говорили и о работе над подготовкой Drone Deal, защите нашего неба и потребностях в антибаллистике", — отметил президент.

В Офисе президента уточнили, что особое внимание стороны уделили укреплению украинской боевой авиации: политики назвали чрезвычайно важным подписанное в Киеве соглашение о закупке Украиной шведских истребителей Gripen E. Также Украина ожидает 16 самолетов Gripen C/D, которые Швеция должна передать в начале 2027 года в рамках пакета военной помощи. Зеленский и Кристерссон затронули и тему ускорения обучения украинских пилотов.

"Благодарен Швеции за всю поддержку, за участие в программе PURL. Важно, чтобы Украина получила весь запланированный объем поддержки от партнеров на этот год", — добавил Зеленский в Instagram.

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Скриншот поста Владимира Зеленского в Х

Новини.LIVE сообщали, что Швеция объявила о передаче Украине первых истребителей Gripen в мае 2026 года. Также в Минобороны страны сообщили, что украинские пилоты и технический персонал уже осваивают самолеты модификации C/D, которые поступят с мощным ракетным арсеналом.

Как сообщали Новини.LIVE, в Анкаре на полях саммита НАТО 8 июля состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Обе стороны оценили ее положительно.

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Владимир Зеленский Ульф Кристерссон Саммит НАТО в Анкаре
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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