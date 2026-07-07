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Главная Новости дня Украина должна войти в НАТО: Зеленский заявил, что это укрепит Альянс

Украина должна войти в НАТО: Зеленский заявил, что это укрепит Альянс

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 15:56
Зеленский призвал принять Украину в НАТО: это укрепит коллективную оборону Альянса
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не оставлять Украину вне НАТО. Он подчеркнул, что вступление страны в Альянс значительно укрепит систему коллективной обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре 7 июля.

Вступление Украины в НАТО укрепит Альянс

По словам главы государства, Украина уже доказала свою эффективность в современной войне и приобрела уникальный боевой опыт, который станет важным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные продемонстрировали высокий уровень профессионализма, поэтому оставлять страну вне системы коллективной обороны было бы нелогичным решением. Президент также отметил, что Украина смогла разрушить представление России о недосягаемости её тыла.

"Россия долго верила, что обладает территориальным преимуществом, что её глубокий тыл недосягаем. Мы их достали", — заявил Зеленский.

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Как писали Новини.LIVE, Зеленский также призвал Европу создать систему защиты от баллистических ракет. По его словам, на данный момент именно баллистическое вооружение является одним из ключевых преимуществ России.

В то же время Марк Рютте сообщил, что НАТО запускает инициативу Drone Edge. Альянс инвестирует более 40 млрд долларов в развитие дронов и подготовит в пять раз больше операторов к 2027 году.

Владимир Зеленский НАТО Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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