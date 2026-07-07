Зеленський закликав прийняти Україну до НАТО: це посилить колективну оборону Альянсу

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент України Володимир Зеленський закликав не залишати Україну поза НАТО. Він наголосив, що вступ держави до Альянсу значно зміцнить систему колективної оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на саміті НАТО в Анкарі 7 липня.

Вступ України в НАТО посилить Альянс

За словами глави держави, Україна вже довела свою ефективність у сучасній війні та здобула унікальний бойовий досвід, який стане важливим внеском у безпеку всього євроатлантичного простору.

Зеленський підкреслив, що українські військові продемонстрували високий рівень професіоналізму, тому залишати країну поза системою колективної оборони було б нелогічним рішенням. Президент також зазначив, що Україна змогла зруйнувати уявлення Росії про недосяжність її тилу.

"Росія довго вірила, що має територіальну перевагу, що її глибокий тил недосяжний. Ми їх дістали", — заявив Зеленський.

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Як писали Новини.LIVE, Зеленський також закликав Європу побудувати захист від балістики. За його словами, наразі саме балістичне озброєння є однією з ключових переваг Росії.

Водночас Марк Рютте повідомив, що НАТО запускає ініціативу Drone Edge. Альянс інвестує понад 40 млрд доларів у розвиток дронів та підготує вп'ятеро більше операторів до 2027 року.