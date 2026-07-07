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Головна Новини дня Зеленський закликав Європу побудувати захист від балістики

Зеленський закликав Європу побудувати захист від балістики

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 15:19
Зеленський закликав Європу розгорнути виробництво систем ПРО та ракет Patriot
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни посилити спроможності у сфері протиракетної оборони. За його словами, одним із головних викликів для безпеки континенту залишається захист від російських балістичних ракет.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав на саміт НАТО в Анкарі 7 липня. 

Заява Зеленського на саміті НАТО

Зеленський наголосив, що наразі саме балістичне озброєння є однією з ключових переваг Росії, а тому Європа має якнайшвидше створити власні потужності для виробництва протибалістичних систем і ракет до них.

"Єдине, що нам ще потрібно зробити тут, у Європі, — це побудувати потужний захист від російських балістичних ракет. Це великий виклик. Це правда — це остання велика перевага Росії", — заявив президент.

Він також відзначив ефективність американських систем Patriot, однак підкреслив, що нинішніх темпів їхнього виробництва вже недостатньо для задоволення зростаючих потреб у захисті від балістичних атак.

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"Ми всі цінуємо систему Patriot — це чудова система. Але сьогоднішні війни показали, що поточного виробництва Patriot недостатньо для задоволення зростаючого попиту на захист від балістичних ракет", — зазначив Зеленський.

Окремо глава держави повідомив, що Україна вже обговорила з американськими партнерами питання отримання ліцензій на виробництво систем Patriot. За словами президента, Київ розраховує на підтримку союзників у реалізації цієї ініціативи, що дозволить посилити обороноздатність України та європейського регіону загалом.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський назвав критичну вразливість України у війн. За його словами, це протиповітряна оборона.

Водночас Марк Рютте закликав партнерів надати Україні ППО. Він наголосив на проблемі вичерпання запасів ракет-перехоплювачів.

Володимир Зеленський Європа балістичні ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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