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Головна Новини дня Зеленський: збільшилась кількість голосів, які хочуть бачити Україну в НАТО

Зеленський: збільшилась кількість голосів, які хочуть бачити Україну в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 20:41
Зеленський заявив про зростання підтримки вступу України до НАТО
Термінова новина

Передусім хочу вам сказати, що дійсно за достатньо тривалий час, коли всі лідери обговорюють, чи буде Україна в НАТО, чи не буде. І цей час не в годинах, не в місяцях, а в роках.
Я думаю, що зараз збільшилась кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО. Чому? Тому що всі підкреслюють, що український оборонно-промисловий комплекс на рівні НАТО, і один з найкращих вже, і наша армія. НАТО визнає, що обороноздатність НАТО з Україною тільки буде вигравати.
Нашу армію всі поважають, країну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають. І хотіли би посилитись Україною.

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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