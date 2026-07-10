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Главная Новости дня Зеленский впервые прокомментировал покушение на Ермолаева в Монако

Зеленский впервые прокомментировал покушение на Ермолаева в Монако

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 01:16
Зеленский отреагировал на покушение на Ермолаева в Монако и пообещал проинформировать общественность
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его близких в Монако является очень резонансным делом. По его словам, в ближайшие дни он получит доклады.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о покушении в Монако

Зеленский сообщил, что после дополнительных докладов о покушении на Ермолаева он проинформирует об этом общественность.

"Осталось еще несколько важных вопросов. Есть острые, в том числе резонансная ситуация, которая произошла в Монако. В ближайшие дни я получу дополнительные соответствующие доклады и, безусловно, проинформирую общество", — сказал президент.

Что известно о покушении на Ермолаева

Напомним, что нападение на украинского бизнесмена произошло вечером 29 июня в элитном жилом районе Монако Ле-Роше. В частности, у входа в дом злоумышленник оставил заминированную сумку, после чего скрылся с места происшествия.

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В результате взрыва пострадали три человека, а именно — Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Сам бизнесмен получил тяжелые ранения, но несколько дней назад вышел из комы. Спутницу госпитализировали в критическом состоянии, ей ампутировали ноги, а также она может лишиться зрения, слуха и возможности говорить. Что касается сына — его жизни ничего не угрожает.

После инцидента сначала считали, что подрывником может быть мужчина. Однако позже стало известно, что главной подозреваемой в покушении является гражданка Украины Анастасия Березовская, которая выдавала себя за мужчину.

Еще спустя некоторое время выяснилось, что женщина оказалась в Украине, ее тело нашли под Киевом.

Подозреваемыми в убийстве Березовской стали два мужчины — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. На данный момент оба находятся под стражей.

Владимир Зеленский покушение Монако
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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