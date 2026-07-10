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Головна Новини дня Зеленський вперше прокоментував замах на Єрмолаєва у Монако

Зеленський вперше прокоментував замах на Єрмолаєва у Монако

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 01:16
Зеленський відреагував на замах на Єрмолаєва у Монако та пообіцяв поінформували суспільство
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його близьких у Монако є дуже резонансною справою. За його словами, в найближчі дні він отримає доповіді.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Що сказав Зеленський про замах у Монако

Зеленський повідомив, що після того, як матиме додаткові доповіді щодо замаху на Єрмолаєва, він поінформує це суспільство.

"Залишилось ще кілька важливих запитань. Є гострі, включаючи резонансну ситуацію, яка сталася в Монако. Я в найближчі дні буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, проінформую суспільство", — сказав президент.

Що відомо про замах на Єрмолаєва

Нагадаємо, що напад на українського бізнесмена стався ввечері 29 червня в елітному житловому районі Монако Ле-Роше. Зокрема, біля входу до будинку зловмисник залишив заміновану сумку, після чого втік з місця події.

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Внаслідок вибуху постраждали троє людей, а саме — Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син. Сам бізнесмен зазнав важких поранень, але кілька днів тому вийшов з коми. Супутницю госпіталізували у критичному стані, їй ампутували ноги, а також вона може втратити зір, слух і можливість говорити. Щодо сина — його життю нічого не загрожує.

Після інциденту спочатку вважали, що підривником може бути чоловік. Проте пізніше стало відомо, що головною підозрюваною в замаху є громадянка України Анастасія Березовська, яка видавала себе за чоловіка.

Ще через деякий час з'ясувалося, що жінка опинилася в Україні, її тіло знайшли під Києвом.

Підозру у вбивстві Березовської отримали два чоловіки — чинний співробітник ГУР Владислав Реут та колишній працівник СБУ Віталій Жикович. Станом на зараз обидва під вартою.

Володимир Зеленський замах Монако
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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