Під Києвом знайшли тіло Березовської, підозрюваної в замаху на Єрмолаєва

Слідчі дії у Монако та фотопортрет підозрюваної. Фото: колаж Новини.LIVE

У Київській області пізно ввечері, 6 липня, знайшли вбитою Анастасію Березовську, яку раніше оголосили в підозру через спробу ліквідації у Монако бізнесмена Вадима Єрмолаєва, що перебуває під санкціями. У межах розслідування цього вбивства силовики затримали двох осіб. Це колишній правоохоронець та чинного службовець ГУР МО.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, передає Новини.LIVE.

Під Києвом знайшли тіло вбитої виконавиці замаху на Єрмолаєва

Двох фігурантів затримали правоохоронні органи у справі про вбивство Анастасії Березовської, яка була підозрюваною в організації чи замаху на життя підсанкційного комерсанта Вадима Єрмолаєва.

Жінка, яку підозрювали у замаху на Вадима Єрмолаєва. Фото: Reuters

За інформацією від джерел видання "Українська правда" у силових структурах, серед затриманих осіб є один діючий офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони, а інший раніше працював у правоохоронній системі. Саму жінку, за свідченнями співрозмовників журналістів, застрелили.

Закопане тіло Березовської виявили в передмісті столиці 6 липня приблизно о 23:00. Оперативні джерела також надали інформацію про її переміщення. Відомо, що тривалий час, починаючи з 22 березня 2025 року і аж до 1 липня 2026 року, жінка перебувала за кордоном, але повернулася в Україну лише за кілька днів до своєї загибелі.

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Редакція "Української правди" надіслала офіційні інформаційні запити до Національної поліції України та Головного управління розвідки, щоб отримати публічні коментарі щодо затримання чинного військовослужбовця ГУР і деталей розслідування.

Новини.LIVE інформувало раніше, що надвечір у понеділок, 29 червня, у Монако стався вибух у житловому будинку, який правоохоронці кваліфікували як теракт та замах на українського мультимільйонера й девелопера Вадима Єрмолаєва. Внаслідок підриву саморобного пристрою, начиненого болтами, постраждали троє людей. Сам бізнесмен та його родина отримали важкі поранення. Наразі Єрмолаєв перебуває у лікарні в Марселі — він уже вийшов із коми, і його стан покращився. Водночас його супутниця перебуває у критичному стані, вона втратила частину нижніх кінцівок.

Відомо, що у 2017 році Єрмолаєв змінив український паспорт на громадянство Кіпру заради міжнародного захисту, проте згодом потрапив під санкції РНБО через ведення торгівлі в окупованому Криму.

У ході розслідування правоохоронці Монако встановили особу підозрюваного, який залишив сумку з вибухівкою біля будинку бізнесмена та дистанційно привів її в дію. З'ясувалося, що зловмисником виявилася жінка, замаскована під чоловіка. Вона є громадянкою України та проживає в Німеччині. Інтерпол згодом оприлюднив її ім'я, фотографію та прикмети, оголосивши у міжнародний розшук із запитом на арешт до правоохоронних органів усіх країн.