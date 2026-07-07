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Покушение на бизнесмена Ермолаева: подозреваемую нашли убитой

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 12:18
Под Киевом обнаружили тело Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева
Расследование в Монако и фотопортрет подозреваемой. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Киевской области поздно вечером 6 июля была найдена убитой Анастасия Березовская, которой ранее было предъявлено подозрение в попытке устранения в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями. В рамках расследования этого убийства силовики задержали двух человек. Это бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Минобороны.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, передает Новини.LIVE.

Под Киевом нашли тело убитой исполнительницы покушения на Ермолаева

Двух фигурантов задержали правоохранительные органы по делу об убийстве Анастасии Березовской, которая была подозреваемой в организации или покушении на жизнь подпадающего под санкции бизнесмена Вадима Ермолаева.

Анастасія Березовська Єрмолаєв
Женщина, которую подозревали в покушении на Вадима Ермолаева. Фото: Reuters

По информации источников издания «Украинская правда» в силовых структурах, среди задержанных есть один действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны, а другой ранее работал в правоохранительной системе. Саму женщину, по свидетельствам собеседников журналистов, застрелили.

Закопанное тело Березовской обнаружили в пригороде столицы 6 июля примерно в 23:00. Оперативные источники также предоставили информацию о её передвижениях. Известно, что в течение длительного времени, начиная с 22 марта 2025 года и вплоть до 1 июля 2026 года, женщина находилась за границей, но вернулась в Украину лишь за несколько дней до своей гибели.

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Редакция «Украинской правды» направила официальные информационные запросы в Национальную полицию Украины и Главное управление разведки, чтобы получить публичные комментарии относительно задержания действующего военнослужащего ГУР и подробностей расследования.

Новини.LIVE ранее сообщали, что вечером в понедельник, 29 июня, в Монако произошел взрыв в жилом доме, который правоохранители квалифицировали как теракт и покушение на украинского мультимиллионера и девелопера Вадима Ермолаева. В результате взрыва самодельного устройства, начиненного болтами, пострадали три человека. Сам бизнесмен и его семья получили тяжелые ранения. В настоящее время Ермолаев находится в больнице в Марселе — он уже вышел из комы, и его состояние улучшилось. В то же время его спутница находится в критическом состоянии, она лишилась части нижних конечностей.

Известно, что в 2017 году Ермолаев сменил украинский паспорт на гражданство Кипра ради международной защиты, однако впоследствии попал под санкции СНБО из-за ведения торговли в оккупированном Крыму.

В ходе расследования правоохранители Монако установили личность подозреваемого, который оставил сумку со взрывчаткой возле дома бизнесмена и дистанционно привел ее в действие. Выяснилось, что злоумышленником оказалась женщина, замаскированная под мужчину. Она является гражданкой Украины и проживает в Германии. Интерпол впоследствии обнародовал её имя, фотографию и приметы, объявив её в международный розыск с запросом об аресте в правоохранительные органы всех стран.

убийство покушение Монако
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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