После покушения в Монако бизнесмен Ермолаев уже вышел из комы.

Вадим Ермолаев. Фото: forbes.ua

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако вечером 29 июня, чувствует себя лучше. Мужчина вышел из комы. На данный момент он находится в больнице в Марселе.

Об этом со ссылкой на Nice-Matin сообщает Новини.LIVE.

В каком состоянии находятся пострадавшие в результате теракта в Монако 29 июня

Анну Насобину после взрыва доставили в больницу в Ницце. Женщина находится в критическом состоянии. Ей ампутировали обе ноги. Угроза жизни до сих пор есть.

"Украинцы в течение последних дней проводили массивные переливания крови. Она рискует потерять функции нескольких органов чувств: зрение, слух, речь", — говорится в материале издания.

13-летний ребенок, который также пострадал во время теракта, остается в детской больнице в Ницце. Его жизни ничего не угрожает.

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Розыск подозреваемой в покушении

В международный розыск объявили 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Следователи считают, что женщина действовала с сообщниками. После взрыва она пешком отправилась в соседнюю коммуну Босолей и забрала там автомобиль, чтобы добраться сначала в Италию, а затем — в Германию. Последним местом проживания Березовской была именно Германия. Там же она арендовала автомобиль.

2 июля дом подозреваемой обыскали. Саму женщину дома не застали, но изъяли и передадут властям Монако вещественные доказательства.

По словам заместителя генерального прокурора Монако Моргана Реймонда, вечером в день взрыва фигурантка ждала на скамейке, затем достала из сумки взрывчатку, оставила ее возле дома и в 20:48 привела в действие с помощью пульта дистанционного управления. Взрыв произошел, когда трое пострадавших возвращались пешком из ресторана и подошли к крыльцу дома.

Сначала, просматривая записи с камер видеонаблюдения, правоохранители предполагали, что покушение совершил мужчина среднего телосложения, который носил черную панаму. Впоследствии один из свидетелей и записи разведки сообщили, что мужчиной оказалась переодевшаяся женщина.

"Это позволило предположить, что женщина с каштановыми волосами средней длины, крепким телосложением и большой татуировкой на правой руке может быть тем самым человеком (причастной к покушению, — Ред.)", — заявил Морган Реймонд.

На данный момент следователи уже обнаружили автомобиль, которым пользовалась Березовская, и проследили маршрут ее бегства.

Ранее Новини.LIVE сообщал о том, что вечером 29 июня произошел мощный взрыв в элитном жилом доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла в Монако — пострадали три человека. Власти княжества назвали инцидент беспрецедентным для страны преступлением. По данным следствия, неизвестный злоумышленник оставил в вестибюле здания рюкзак с самодельным взрывным устройством, после чего скрылся в сторону французского города Босолей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Nice-Matin сообщали, что Интерпол обнародовал фото подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Фигурантка — украинка Анастасия Березовская. Ей 39 лет.