Зеленский прокомментировал высказывания Трампа в отношении Павла Палисы

Срочная новость

Перед встречей с вами Дональд Трамп особо отметил Павла Палису, назвав его великим героем. В каких вопросах они взаимодействовали ранее или общались лично до этого?

Это не первый раз, когда Павел входит в состав делегации и у нас проходит встреча с американской стороной. И я абсолютно понимаю президента Трампа: он действительно всегда положительно отзывается о наших военных.

Он говорит, что хочет мира, это правда. Президент Трамп повторяет это много раз, но при этом отмечает, что у вас действительно сильный народ, сильная нация и сильные военные. Я думаю, что он обращает внимание на Павла именно поэтому, ведь тот является представителем нашей армии в делегации.

И я полностью разделяю его комплимент и то послание, которое он передал Павлу.

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