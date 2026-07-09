Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Я разделяю его комплимент: Зеленский о высказываниях Трампа в отношении Палисы

Я разделяю его комплимент: Зеленский о высказываниях Трампа в отношении Палисы

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 20:46
Зеленский прокомментировал высказывания Трампа в отношении Павла Палисы
Срочная новость

Перед встречей с вами Дональд Трамп особо отметил Павла Палису, назвав его великим героем. В каких вопросах они взаимодействовали ранее или общались лично до этого?

Это не первый раз, когда Павел входит в состав делегации и у нас проходит встреча с американской стороной. И я абсолютно понимаю президента Трампа: он действительно всегда положительно отзывается о наших военных.
Он говорит, что хочет мира, это правда. Президент Трамп повторяет это много раз, но при этом отмечает, что у вас действительно сильный народ, сильная нация и сильные военные. Я думаю, что он обращает внимание на Павла именно поэтому, ведь тот является представителем нашей армии в делегации.
И я полностью разделяю его комплимент и то послание, которое он передал Павлу.

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский Дональд Трамп Павел Палиса
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации