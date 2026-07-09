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Головна Новини дня Я розділяю його комплімент: Зеленський про висловлювання Трампа стосовно Паліси

Я розділяю його комплімент: Зеленський про висловлювання Трампа стосовно Паліси

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 20:46
Зеленський прокоментував висловлювання Трампа стосовно Павла Паліси
Термінова новина

Перед зустріччю з вами Дональд Трамп акцентував увагу на Павла Палісу, назвавши його великим героєм, в яких питаннях вони взаємодіяли раніше чи спілкувалися особисто до цього? 

Це не перший раз, коли Павло в делегації і у нас зустріч з американською стороною. І я абсолютно розумію президента Трампа, він дійсно позитивно завжди висловлюється щодо наших військових.
Він каже, що він хоче миру, це правда. Президент Трамп це говорить багато разів, але каже, що у вас дійсно сильний народ, сильна нація і сильні військові. Я думаю, що він звертає увагу на Павла саме через це, тому що він є таким представником в делегації нашої армії.
І я повністю розділяю його комплимент і його меседж, який він сказав Павлові.

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Автор:
Євтушенко Аліна
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