Зеленський прокоментував висловлювання Трампа стосовно Павла Паліси

Термінова новина

Перед зустріччю з вами Дональд Трамп акцентував увагу на Павла Палісу, назвавши його великим героєм, в яких питаннях вони взаємодіяли раніше чи спілкувалися особисто до цього?

Це не перший раз, коли Павло в делегації і у нас зустріч з американською стороною. І я абсолютно розумію президента Трампа, він дійсно позитивно завжди висловлюється щодо наших військових.

Він каже, що він хоче миру, це правда. Президент Трамп це говорить багато разів, але каже, що у вас дійсно сильний народ, сильна нація і сильні військові. Я думаю, що він звертає увагу на Павла саме через це, тому що він є таким представником в делегації нашої армії.

І я повністю розділяю його комплимент і його меседж, який він сказав Павлові.

Новина доповнюється...