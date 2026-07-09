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Главная Новости дня Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом роль Китая в прекращении войны

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом роль Китая в прекращении войны

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 20:56
Зеленский обсуждал с Трампом роль Китая в достижении мира
Срочная новость

Обсуждался ли сейчас с Трампом Китай как фактор влияния в переговорном процессе?

Безусловно, мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности. Я бы, при всем уважении, уважаемые журналисты, хотел, чтобы детали именно этого вопроса остались между мной и президентом США. Но в целом об Украине на этом саммите говорили очень много, о Ближнем Востоке говорили очень много и о Китае.
И было несколько европейских лидеров, с которыми мы обсуждали роль Китая в прекращении этой войны. И здесь ситуация немного изменилась. Они мне сказали, некоторые европейские лидеры сказали, что они общались с представителями Китая.
Китай очень серьёзно, очень жёстко и чётко отреагировал на заявления в российских СМИ о тех или иных возможностях применения ядерного оружия. Я думаю, что вы слышали такие высказывания в российских СМИ: «А если мы ответим на удары украинцев ядерным оружием?» Очень важно подчеркнуть, что это касается не только европейцев, не только Америки, но и Китая.

 

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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