Зеленский обсуждал с Трампом роль Китая в достижении мира

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Обсуждался ли сейчас с Трампом Китай как фактор влияния в переговорном процессе?

Безусловно, мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности. Я бы, при всем уважении, уважаемые журналисты, хотел, чтобы детали именно этого вопроса остались между мной и президентом США. Но в целом об Украине на этом саммите говорили очень много, о Ближнем Востоке говорили очень много и о Китае.

И было несколько европейских лидеров, с которыми мы обсуждали роль Китая в прекращении этой войны. И здесь ситуация немного изменилась. Они мне сказали, некоторые европейские лидеры сказали, что они общались с представителями Китая.

Китай очень серьёзно, очень жёстко и чётко отреагировал на заявления в российских СМИ о тех или иных возможностях применения ядерного оружия. Я думаю, что вы слышали такие высказывания в российских СМИ: «А если мы ответим на удары украинцев ядерным оружием?» Очень важно подчеркнуть, что это касается не только европейцев, не только Америки, но и Китая.

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