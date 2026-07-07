Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава МИД Китая пригласил Сибигу посетить страну

Глава МИД Китая пригласил Сибигу посетить страну

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 20:30
Глава МИД Китая пригласил Сибигу в Пекин
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение от главы МИД Китая Ван И совершить официальный визит в КНР. В настоящее время стороны согласовывают возможные даты поездки. Также в ходе переговоров Украина призвала Китай поддержать прекращение огня и более активно участвовать в достижении мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины во вторник, 7 июля.

Сибига получил приглашение посетить Китай

Во время встречи министр иностранных дел Китая Ван И пригласил Андрея Сибигу совершить официальный визит в КНР. В МИД отметили, что в настоящее время продолжается согласование возможных дат поездки.

Помимо подготовки предстоящего визита, стороны обсудили вопрос о прекращении войны в Украине. Андрей Сибига призвал китайскую сторону поддержать прекращение огня, подчеркнув, что такой шаг соответствует заявленным Пекином принципам урегулирования войны. В то же время украинская сторона положительно оценивает готовность Китая играть более активную роль в мирном процессе.

"В ходе переговоров с министром Ван И я призвал КНР поддержать прекращение огня, ведь это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", — отметил глава дипломатического ведомства.

Читайте также:

В МИД отметили, что предстоящий визит станет вторым визитом главы украинского внешнеполитического ведомства в Китай с начала полномасштабного вторжения России. Предыдущую поездку в КНР в июле 2024 года совершил тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

null
Скриншот сообщения МИД Украины/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Китай оказывает решающее влияние на Беларусь и фактически контролирует ее в большей степени, чем Россия. По его оценке, Пекин обладает "контрольным пакетом" влияния на Минск, тогда как на долю Москвы приходится лишь около 30%. Остальное влияние, по словам эксперта, сосредоточено в руках Александра Лукашенко и его окружения.

Новини.LIVE также писали, что Китай планирует увеличить грузовые перевозки в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, сократив транзит через Россию. Причинами такого решения называют ненадежность РФ и западные санкции против страны-агрессора.

Китай МИД Андрей Сибига
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации