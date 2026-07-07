Глава МИД Китая пригласил Сибигу в Пекин

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение от главы МИД Китая Ван И совершить официальный визит в КНР. В настоящее время стороны согласовывают возможные даты поездки. Также в ходе переговоров Украина призвала Китай поддержать прекращение огня и более активно участвовать в достижении мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины во вторник, 7 июля.

Сибига получил приглашение посетить Китай

Во время встречи министр иностранных дел Китая Ван И пригласил Андрея Сибигу совершить официальный визит в КНР. В МИД отметили, что в настоящее время продолжается согласование возможных дат поездки.

Помимо подготовки предстоящего визита, стороны обсудили вопрос о прекращении войны в Украине. Андрей Сибига призвал китайскую сторону поддержать прекращение огня, подчеркнув, что такой шаг соответствует заявленным Пекином принципам урегулирования войны. В то же время украинская сторона положительно оценивает готовность Китая играть более активную роль в мирном процессе.

"В ходе переговоров с министром Ван И я призвал КНР поддержать прекращение огня, ведь это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", — отметил глава дипломатического ведомства.

Читайте также:

В МИД отметили, что предстоящий визит станет вторым визитом главы украинского внешнеполитического ведомства в Китай с начала полномасштабного вторжения России. Предыдущую поездку в КНР в июле 2024 года совершил тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Скриншот сообщения МИД Украины/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Китай оказывает решающее влияние на Беларусь и фактически контролирует ее в большей степени, чем Россия. По его оценке, Пекин обладает "контрольным пакетом" влияния на Минск, тогда как на долю Москвы приходится лишь около 30%. Остальное влияние, по словам эксперта, сосредоточено в руках Александра Лукашенко и его окружения.

Новини.LIVE также писали, что Китай планирует увеличить грузовые перевозки в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, сократив транзит через Россию. Причинами такого решения называют ненадежность РФ и западные санкции против страны-агрессора.