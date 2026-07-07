Глава МЗС Китаю запросив Сибігу до Пекіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення від глави МЗС Китаю Ван Ї здійснити офіційний візит до КНР. Наразі сторони опрацьовують можливі дати поїздки. Також під час переговорів Україна закликала Китай підтримати припинення вогню та активніше долучитися до досягнення миру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України у вівторок, 7 липня.

Сибіга отримав запрошення відвідати Китай

Під час зустрічі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив Андрія Сибігу здійснити офіційний візит до КНР. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що наразі триває узгодження можливих дат поїздки.

Окрім підготовки майбутнього візиту, сторони обговорили питання завершення війни в Україні. Андрій Сибіга закликав китайську сторону підтримати припинення вогню, підкресливши, що такий крок відповідає задекларованим Пекіном принципам щодо врегулювання війни. Водночас українська сторона позитивно оцінює готовність Китаю відігравати активнішу роль у мирному процесі.

"Під час переговорів із міністром Ван Ї я закликав КНР підтримати припинення вогню, адже це відповідає принципам Китаю щодо завершення цієї війни. Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", — зазначив очільник дипломатичного відомства.

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У МЗС зазначили, що майбутній візит стане другим візитом очільника українського зовнішньополітичного відомства до Китаю від початку повномасштабного вторгнення Росії. Попередню поїздку до КНР у липні 2024 року здійснив тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Скриншот повідомлення МЗС України/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Китай має вирішальний вплив на Білорусь і фактично контролює її більше, ніж Росія. За його оцінкою, Пекін володіє "контрольним пакетом" впливу на Мінськ, тоді як Москва має лише близько 30%. Решта впливу, за словами експерта, зосереджена в руках Олександра Лукашенка та його оточення.

Новини.LIVE також писали, що Китай планує збільшити вантажні перевезення до Європи через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, скоротивши транзит через Росію. Причинами такого рішення називають ненадійність РФ і західні санкції проти країни-агресора.