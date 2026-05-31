Головна Новини дня Китай хоче наростити вантажні перевезення до Європи в обхід РФ

Дата публікації: 31 травня 2026 15:59
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Китай планує зменшити обсяг вантажних перевезень до Європи через Росію. Для цього використовуватимуть Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Новини.LIVE.

Що відомо про маршрут

"Серединний коридор", через який Китай планує здійснювати більше вантажних перевезень, пролягає через Азербайджан, Казахстан, Грузію, Туреччину, а також Каспійське море. Його загальна довжина становить понад 4000 км, а найдовша ділянка проходить територією Казахстану.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут вважається складнішим, ніж транзит через Росію. Причина цього — комбінована логістика, адже для таких перевезень необхідно використовувати залізницю, порти, пороми тощо. Також митний контроль доводиться проходити одразу в кількох країнах.

Серединний коридор, через який Китай планує здійснювати перевезення вантажів до Європи
"Серединний коридор". Фото: The Middle Corridor

Однак Китай і Казахстан налаштовані на таку співпрацю та активно обговорюють реалізацію цих планів. Основними причинами розвитку нового логістичного маршруту називають ненадійність і токсичність Росії, а також санкції, накладені на країну-агресора.

Читайте також:

Компанія "Казахстанські залізниці" планує інвестувати понад 10 млрд доларів та збільшити кількість потягів і пропускну спроможність колій для розширення перевезень. Зокрема, у першому кварталі 2026 року через територію країни пройшло 173 потяги, кожен із яких перевозив 55 контейнерів. Водночас ціль на рік становить 600 потягів, а у 2027 році цей показник має зрости на 67%.

Як писав Новини.LIVE з посиланням на AP, російські спецслужби намагаються викрадати західні технології та оборонні розробки через санкційні обмеження. Агенти РФ створюють фіктивні компанії, а також вербують хакерів в цілях шпигунства.

Також Росія почала активніше погрожувати країнам НАТО та дедалі частіше запускає дрони на захід. 29 травня російський дрон влучив по будинку на території Румунії.

Китай володимир путін Казахстан
Варуха Володимир - редактор
Автор:
Варуха Володимир
