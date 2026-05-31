Китай хоче наростити вантажні перевезення до Європи в обхід РФ

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Китай планує зменшити обсяг вантажних перевезень до Європи через Росію. Для цього використовуватимуть Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Що відомо про маршрут

"Серединний коридор", через який Китай планує здійснювати більше вантажних перевезень, пролягає через Азербайджан, Казахстан, Грузію, Туреччину, а також Каспійське море. Його загальна довжина становить понад 4000 км, а найдовша ділянка проходить територією Казахстану.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут вважається складнішим, ніж транзит через Росію. Причина цього — комбінована логістика, адже для таких перевезень необхідно використовувати залізницю, порти, пороми тощо. Також митний контроль доводиться проходити одразу в кількох країнах.

"Серединний коридор". Фото: The Middle Corridor

Однак Китай і Казахстан налаштовані на таку співпрацю та активно обговорюють реалізацію цих планів. Основними причинами розвитку нового логістичного маршруту називають ненадійність і токсичність Росії, а також санкції, накладені на країну-агресора.

Компанія "Казахстанські залізниці" планує інвестувати понад 10 млрд доларів та збільшити кількість потягів і пропускну спроможність колій для розширення перевезень. Зокрема, у першому кварталі 2026 року через територію країни пройшло 173 потяги, кожен із яких перевозив 55 контейнерів. Водночас ціль на рік становить 600 потягів, а у 2027 році цей показник має зрости на 67%.

