Москва не зможе повернути вплив на Центральну Азію: думка експерта

Президент Росії Володимир Путін та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov

Колишнє домінування Кремля на центральноазійських територіях було лише тимчасовим збігом обставин, який неможливо повторити через культурні, релігійні та демографічні чинники. Економіст Олексій Кущ заявив, що Росія не має жодних перспектив відновити свої колишні позиції, з чим уже зараз змушені миритися навіть об'єктивні російські сходознавці.

Таку думку він висловив в проєкті Новини.LIVE "Світ на зламі".

Росія втратила вплив та авторитет у Центральній Азії

Контроль над величезними територіями Центральної Азії, який свого часу виборола Москва, насправді виявився випадковим історичним епізодом, а не тривалим цивілізаційним здобутком. За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, експансія Російської імперії відбулася виключно завдяки тогочасному занепаду місцевих держав та суттєвому послабленню сусідніх центрів сили, зокрема, Китаю та Ірану. Скориставшись слабкістю захисту цих земель, Росія просунулася майже до кордонів тодішніх британських імперських володінь у Південній Азії, проте утримати цей вплив у довгостроковій перспективі виявилося непідйомним завданням.

Як зазначив експерт у програмі "Світ на зламі" на каналі Новини.LIVE, ні Російська імперія, ні згодом Радянський Союз не мали реальних можливостей надовго закріпитися в регіоні. Головною перешкодою стали фундаментальні відмінності у демографічних, релігійних та культурних ресурсах, які роблять домінування Москви неможливим і в сучасних реаліях.

"Це була примарна ілюзія. Росія випадково зайшла колись в Центральну Азію, скориставшись тим, що там були просто послаблені центри впливу. Послаблений китайський центр впливу, іранський центр впливу був послаблений, ну і місцеві держави теж знаходилися на стадії спаду досить серйозного історичного. Тому Росія просто, знаєте, як випадково зайшла, побачила величезні території, які не могли бути захищені, і вона взяла їх під контроль. Тобто, фактично, скористалася історичною ситуацією, і дійшла там майже до британських володінь тодішніх імперських вже в південній Азії. Але втримати ці території ані Російська імперія, ані Радянський Союз, він в довгостроковій перспективі не міг", — сказав Олексій Кущ.

Сьогодні цей процес витіснення Росії став остаточним, і цей факт починають відкрито визнавати навіть у самій Російській Федерації.

Новини.LIVE раніше зазначали, що у листопаді 2025 року Дональд Трамп провів низку зустрічей із лідерами Казахстану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану та домовився про великі безпрецедентні інвестиції.

Тим часом Володимир Путін не зміг переконати лідера Китаю про розбудову газопроводу "Сила Сибіру-2". Наразі сторони змогли погодити лиш параметри майбутнього газопроводу, однак частина умов досі буде темою переговорів.