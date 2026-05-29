Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Москва не сможет вернуть влияние на Центральную Азию: мнение эксперта

Москва не сможет вернуть влияние на Центральную Азию: мнение эксперта

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 08:32
Москва не сможет вернуть влияние на Центральную Азию: мнение эксперта
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik/Александр Казаков

Прежнее доминирование Кремля на центральноазиатских территориях было лишь временным стечением обстоятельств, которое невозможно повторить из-за культурных, религиозных и демографических факторов. Экономист Алексей Кущ заявил, что Россия не имеет никаких перспектив восстановить свои прежние позиции, с чем уже сейчас вынуждены мириться даже объективные российские востоковеды.

Такое мнение он высказал в проекте Новини.LIVE "Мир на изломе".

Россия потеряла влияние и авторитет в Центральной Азии

Контроль над огромными территориями Центральной Азии, который в свое время завоевала Москва, на самом деле оказался случайным историческим эпизодом, а не длительным цивилизационным достижением. По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, экспансия Российской империи состоялась исключительно благодаря тогдашнему упадку местных государств и существенному ослаблению соседних центров силы, в частности, Китая и Ирана. Воспользовавшись слабостью защиты этих земель, Россия продвинулась почти до границ тогдашних британских имперских владений в Южной Азии, однако удержать это влияние в долгосрочной перспективе оказалось неподъемной задачей.

Как отметил эксперт в программе "Мир на изломе" на канале Новини.LIVE, ни Российская империя, ни впоследствии Советский Союз не имели реальных возможностей надолго закрепиться в регионе. Главным препятствием стали фундаментальные различия в демографических, религиозных и культурных ресурсах, которые делают доминирование Москвы невозможным и в современных реалиях.

"Это была призрачная иллюзия. Россия случайно зашла когда-то в Центральную Азию, воспользовавшись тем, что там были просто ослаблены центры влияния. Ослаблен китайский центр влияния, иранский центр влияния был ослаблен, ну и местные государства тоже находились на стадии спада достаточно серьезного исторического. Поэтому Россия просто, знаете, как случайно зашла, увидела огромные территории, которые не могли быть защищены, и она взяла их под контроль. То есть, фактически, воспользовалась исторической ситуацией, и дошла там почти до британских владений тогдашних имперских уже в южной Азии. Но удержать эти территории ни Российская империя, ни Советский Союз, он в долгосрочной перспективе не мог", — сказал Алексей Кущ.

Читайте также:

Сегодня этот процесс вытеснения России стал окончательным, и этот факт начинают открыто признавать даже в самой Российской Федерации.

Новини.LIVE ранее отмечали, что в ноябре 2025 года Дональд Трамп провел ряд встреч с лидерами Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана и договорился о больших беспрецедентных инвестициях.

Между тем Владимир Путин не смог убедить лидера Китая о развитии газопровода "Сила Сибири-2". Сейчас стороны смогли согласовать лишь параметры будущего газопровода, однако часть условий до сих пор будет темой переговоров.

владимир путин Азия Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации