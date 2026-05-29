Москва не сможет вернуть влияние на Центральную Азию: мнение эксперта

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik/Александр Казаков

Прежнее доминирование Кремля на центральноазиатских территориях было лишь временным стечением обстоятельств, которое невозможно повторить из-за культурных, религиозных и демографических факторов. Экономист Алексей Кущ заявил, что Россия не имеет никаких перспектив восстановить свои прежние позиции, с чем уже сейчас вынуждены мириться даже объективные российские востоковеды.

Такое мнение он высказал в проекте Новини.LIVE "Мир на изломе".

Россия потеряла влияние и авторитет в Центральной Азии

Контроль над огромными территориями Центральной Азии, который в свое время завоевала Москва, на самом деле оказался случайным историческим эпизодом, а не длительным цивилизационным достижением. По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, экспансия Российской империи состоялась исключительно благодаря тогдашнему упадку местных государств и существенному ослаблению соседних центров силы, в частности, Китая и Ирана. Воспользовавшись слабостью защиты этих земель, Россия продвинулась почти до границ тогдашних британских имперских владений в Южной Азии, однако удержать это влияние в долгосрочной перспективе оказалось неподъемной задачей.

Как отметил эксперт в программе "Мир на изломе" на канале Новини.LIVE, ни Российская империя, ни впоследствии Советский Союз не имели реальных возможностей надолго закрепиться в регионе. Главным препятствием стали фундаментальные различия в демографических, религиозных и культурных ресурсах, которые делают доминирование Москвы невозможным и в современных реалиях.

"Это была призрачная иллюзия. Россия случайно зашла когда-то в Центральную Азию, воспользовавшись тем, что там были просто ослаблены центры влияния. Ослаблен китайский центр влияния, иранский центр влияния был ослаблен, ну и местные государства тоже находились на стадии спада достаточно серьезного исторического. Поэтому Россия просто, знаете, как случайно зашла, увидела огромные территории, которые не могли быть защищены, и она взяла их под контроль. То есть, фактически, воспользовалась исторической ситуацией, и дошла там почти до британских владений тогдашних имперских уже в южной Азии. Но удержать эти территории ни Российская империя, ни Советский Союз, он в долгосрочной перспективе не мог", — сказал Алексей Кущ.

Сегодня этот процесс вытеснения России стал окончательным, и этот факт начинают открыто признавать даже в самой Российской Федерации.

Новини.LIVE ранее отмечали, что в ноябре 2025 года Дональд Трамп провел ряд встреч с лидерами Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана и договорился о больших беспрецедентных инвестициях.

Между тем Владимир Путин не смог убедить лидера Китая о развитии газопровода "Сила Сибири-2". Сейчас стороны смогли согласовать лишь параметры будущего газопровода, однако часть условий до сих пор будет темой переговоров.