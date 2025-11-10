Инвестиции на миллиарды долларов — что Трамп получил от стран, близких к РФ

Трамп на встрече с лидерами стран Азии. Фото: Reuters

Трамп продолжает свою политику ослабления влияния Москвы на союзников и партнеров своими крупными сделками. На днях он принял в Белом доме лидеров Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана и договорился о безумных инвестициях, которых никогда не получал Кремль от этих стран.

Об этом в своем большом аналитическом материале пишет The New York Times.

Реклама

Читайте также:

О чем договорился Трамп с лидерами стран Азии

Встреча лидеров Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и США была посвящена десятой годовщине формата "C5+1" (пять стран ЦА плюс США), но ранее такие саммиты не проводились в Белом доме. А лидеров Туркменистана не принимали в Белом доме аж с 1998 года.

Итогами саммита стали:

договоренности с Узбекистаном об инвестициях в 100 млрд долларов в ключевые сектора экономики США в течение 10 лет, включая добычу важнейших полезных ископаемых, производство автомобильных запчастей и авиацию;

соглашение о разработке в Казахстане месторождения вольфрама американской компанией Cove Capital и обязательство Астаны потратить 2 млрд долларов на покупку чипов искусственного интеллекта Nvidia;

соглашение о продаже до 37 самолетов Boeing авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана;

обсуждалась также закупка Казахстаном и Узбекистаном сельхозтехники John Deere на миллиарды долларов;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил NYT по итогам саммита, что США "имеют право на полноценное присутствие" в регионе.

Как реагируют в Кремле

Там традиционно, в любой проигрышной ситуации делают вид, что так и должно было быть.

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков назвал "абсолютно естественным", что "наши друзья, партнеры в Центральной Азии обсуждают свои взаимоотношения по всем направлениям в своей внешней политике".

Напомним, во время встречи с лидерами стран Центральной Азии Трамп говорил о мире в Украине. Президент США заявил о достижении "значительного прогресса" в вопросе завершения войны.

Также Трамп сообщил, что не проводит встречу с Путиным, поскольку Россия все еще не хочет останавливать войну против Украины.