Інвестиції на мільярди доларів — що Трамп отримав від країн, близьких до РФ

Трамп на зустрічі з лідерами країн Азії. Фото: Reuters

Трамп продовжує свою політику послаблювання впливу Москви на союзників і партнерів своїми великими угодами. Днями він прийняв у Білому домі лідерів Казахстану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану і домовився про шалені інвестиції, яких ніколи не отримував Кремль від цих країн.

Про це у своєму великому аналітичному матеріалі пише The New York Times.

Про що домовився Трамп з лідерами країн Азії

Зустріч лідерів Казахстану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану та США була присвячена десятій річниці формату "C5+1" (п'ять країн ЦА плюс США), але раніше такі саміти не проводилися в Білому домі. А лідерів Туркменістану не приймали в Білому домі аж з 1998 року.

Підсумками саміту стали:

домовленості з Узбекистаном про інвестиції в 100 млрд доларів у ключові сектори економіки США протягом 10 років, включаючи видобуток найважливіших корисних копалин, виробництво автомобільних запчастин і авіацію;

угода про розробку в Казахстані родовища вольфраму американською компанією Cove Capital і зобов'язання Астани витратити 2 млрд доларів на покупку чіпів штучного інтелекту Nvidia;

угода про продаж до 37 літаків Boeing авіакомпаніям Казахстану, Таджикистану та Узбекистану;

обговорювалася також закупівля Казахстаном і Узбекистаном сільгосптехніки John Deere на мільярди доларів;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив NYT за підсумками саміту, що США "мають право на повноцінну присутність" у регіоні.

Як реагують у Кремлі

Там традиційно, в будь-якій програшній ситуації удають, що так і мало бути.

Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков назвав "абсолютно природним", що "наші друзі, партнери в Центральній Азії обговорюють свої взаємини за всіма напрямками у своїй зовнішній політиці".

Нагадаємо, під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії Трамп говорив про мир в Україні. Президент США заявив про досягнення "значного прогресу" у питанні завершення війни.

Також Трамп повідомив, що не проводить зустріч з Путіним, оскільки Росія все ще не хоче зупиняти війну проти України.