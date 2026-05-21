Путін не отримав від Китаю згоди на новий газопровід

Дата публікації: 21 травня 2026 10:50
Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю не зміг домогтися підписання угоди щодо газопроводу "Сила Сибіру-2". Москва вважає цей проєкт одним із ключових після втрати значної частини європейського газового ринку. Пекін поки не погодив остаточні умови співпраці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post.

Китай не дав Путіну гарантій щодо "Сили Сибіру-2"

Видання зазначає, що під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном сторони демонстрували тісну співпрацю, однак угоду щодо нового трубопроводу так і не уклали.

Проєкт "Сила Сибіру-2" передбачає будівництво магістралі протяжністю приблизно 6700 км через територію Монголії. Очікувалося, що газопровід дозволить постачати до Китаю до 50 млрд кубометрів російського газу щороку.

У Кремлі підтвердили, що остаточного рішення щодо запуску проєкту поки немає. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва та Пекін уже погодили основні параметри майбутнього газопроводу, однак частина умов досі залишається предметом переговорів.

За інформацією WP, китайська сторона не поспішає схвалювати проєкт через розбіжності щодо вартості газу та умов майбутнього контракту. Водночас Пекін зацікавлений у збільшенні імпорту російського газу через уже діючий маршрут "Сила Сибіру-1".

Як писали Новини.LIVE, візит Путіна до Китаю відбувся 19–20 травня. За його підсумками сторони підписали близько 20 документів про співпрацю та домовилися про реалізацію нової залізничної гілки між країнами. Сі Цзіньпін зустрів Путіна з церемонією та оркестром.

Президент США Дональд Трамп схвалив зустріч лідерів РФ та Китаю. Він заявив, що ладнає з обома. Водночас заявив, що церемонія зустрічі Путіна була не такою блискучою.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
