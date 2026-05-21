Путин не получил от Китая согласия на новый газопровод

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай не смог добиться подписания соглашения по газопроводу "Сила Сибири-2". Москва считает этот проект одним из ключевых после потери значительной части европейского газового рынка. Пекин пока не согласовал окончательные условия сотрудничества.

Издание отмечает, что во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином стороны демонстрировали тесное сотрудничество, однако соглашение о новом трубопроводе так и не было заключено.

Проект "Сила Сибири-2" предполагает строительство магистрали протяженностью примерно 6700 км через территорию Монголии. Ожидалось, что газопровод позволит поставлять в Китай до 50 млрд кубометров российского газа ежегодно.

В Кремле подтвердили, что окончательного решения о запуске проекта пока нет. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин уже согласовали основные параметры будущего газопровода, однако часть условий до сих пор остается предметом переговоров.

По информации WP, китайская сторона не спешит одобрять проект из-за разногласий по стоимости газа и условий будущего контракта. В то же время, Пекин заинтересован в увеличении импорта российского газа через уже действующий маршрут "Сила Сибири-1".

Как писали Новини.LIVE, визит Путина в Китай состоялся 19–20 мая. По его итогам стороны подписали около 20 документов о сотрудничестве и договорились о реализации новой железнодорожной ветки между странами. Си Цзиньпин встретил Путина с церемонией и оркестром.

Президент США Дональд Трамп одобрил встречу лидеров РФ и Китая. Он заявил, что ладит с обоими. В то же время заявил, что церемония встречи Путина была не столь блестящей.