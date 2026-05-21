Україна
Главная Новости дня Путин не получил от Китая согласия на новый газопровод

Дата публикации 21 мая 2026 10:50
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай не смог добиться подписания соглашения по газопроводу "Сила Сибири-2". Москва считает этот проект одним из ключевых после потери значительной части европейского газового рынка. Пекин пока не согласовал окончательные условия сотрудничества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post.

Китай не дал Путину гарантий по "Силе Сибири-2"

Издание отмечает, что во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином стороны демонстрировали тесное сотрудничество, однако соглашение о новом трубопроводе так и не было заключено.

Проект "Сила Сибири-2" предполагает строительство магистрали протяженностью примерно 6700 км через территорию Монголии. Ожидалось, что газопровод позволит поставлять в Китай до 50 млрд кубометров российского газа ежегодно.

В Кремле подтвердили, что окончательного решения о запуске проекта пока нет. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин уже согласовали основные параметры будущего газопровода, однако часть условий до сих пор остается предметом переговоров.

По информации WP, китайская сторона не спешит одобрять проект из-за разногласий по стоимости газа и условий будущего контракта. В то же время, Пекин заинтересован в увеличении импорта российского газа через уже действующий маршрут "Сила Сибири-1".

Как писали Новини.LIVE, визит Путина в Китай состоялся 19–20 мая. По его итогам стороны подписали около 20 документов о сотрудничестве и договорились о реализации новой железнодорожной ветки между странами. Си Цзиньпин встретил Путина с церемонией и оркестром.

Президент США Дональд Трамп одобрил встречу лидеров РФ и Китая. Он заявил, что ладит с обоими. В то же время заявил, что церемония встречи Путина была не столь блестящей.

