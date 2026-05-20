Лажу с обоими: Трамп одобрил встречу Путина и Си Цзиньпина

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп одобрил встречу российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. По его словам, он ладит с ними обоими.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал общаясь с журналистами.

Встреча Путина и Цзиньпина

"Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими. Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы его превзошли. Думаю, мы его превзошли. Я лажу с Путиным. Я лажу с Си", — ответил Трамп на вопрос, что он думает о встрече китайского и российского лидеров на этой неделе.

Отметим, 19 мая Путин в Китай с двухдневным визитом. В аэропорту ему устроили такую же пышную встречу, как и Трампу за неделю до этого.

В то же время президента США у трапа приветствовал вице-президент КНР Хань Чжэн, тогда как российского диктатора — ниже по рангу министр иностранных дел Ван И.

Читайте также:

Известно, что во время предыдущей встречи осенью 2025 года стороны договорились о проекте газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию. На этот раз, по данным Bloomberg и Reuters, Путин может поднимать вопрос ценообразования на газ в рамках этого проекта.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи с Трампом Си заявил, что Путин может пожалеть о войне в Украине. По данным источников FT, лидеры также обсуждали деятельность Международного уголовного суда.

В то же время Трамп заявил, что Цзиньпин не говорил, что Путин пожалеет из-за войны. Он отрицает подобные заявления.