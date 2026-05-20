Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ладнаю з обома: Трамп схвалив зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

Ладнаю з обома: Трамп схвалив зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 20:20
Ладнаю з обома: Трамп схвалив зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп схвалив зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За його словами, він ладнає з ними обома.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав спілкуючись з журналістами. 

Зустріч Путіна та Цзіньпіна

"Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили. Думаю, ми його перевершили. Я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Сі", — відповів Трамп на питання, що він думає про зустріч китайського та російського лідерів цього тижня.

Зазначимо, 19 травня Путін до Китаю з дводенним візитом. В аеропорту йому влаштували таку ж пишну зустріч, як і Трампу за тиждень до цього.

Водночас президента США біля трапу вітав віцепрезидент КНР Хань Чжен, тоді як російського диктатора — нижчий за рангом міністр закордонних справ Ван І.

Читайте також:

Відомо, що під час попередньої зустрічі восени 2025 року сторони домовилися про проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2" через Монголію. Цього разу, за даними Bloomberg і Reuters, Путін може порушувати питання ціноутворення на газ у межах цього проєкту.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі з Трампом Сі заявив, що Путін може пошкодувати про війну в Україні. За даними джерел FT, лідери також обговорювали діяльність Міжнародного кримінального суду. 

Водночас Трамп заявив, що Цзіньпін не казав, що Путін пошкодує через війну. Він заперечив подібні заяви. 

володимир путін переговори Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації