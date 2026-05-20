Ладнаю з обома: Трамп схвалив зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп схвалив зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За його словами, він ладнає з ними обома.

Дональд Трамп сказав спілкуючись з журналістами.

Зустріч Путіна та Цзіньпіна

"Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили. Думаю, ми його перевершили. Я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Сі", — відповів Трамп на питання, що він думає про зустріч китайського та російського лідерів цього тижня.

Зазначимо, 19 травня Путін до Китаю з дводенним візитом. В аеропорту йому влаштували таку ж пишну зустріч, як і Трампу за тиждень до цього.

Водночас президента США біля трапу вітав віцепрезидент КНР Хань Чжен, тоді як російського диктатора — нижчий за рангом міністр закордонних справ Ван І.

Відомо, що під час попередньої зустрічі восени 2025 року сторони домовилися про проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2" через Монголію. Цього разу, за даними Bloomberg і Reuters, Путін може порушувати питання ціноутворення на газ у межах цього проєкту.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі з Трампом Сі заявив, що Путін може пошкодувати про війну в Україні. За даними джерел FT, лідери також обговорювали діяльність Міжнародного кримінального суду.

Водночас Трамп заявив, що Цзіньпін не казав, що Путін пошкодує через війну. Він заперечив подібні заяви.