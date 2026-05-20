Сі Цзіньпін зустрів Путіна у Пекіні з церемонією та оркестром

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Китаю Сі Цзіньпін урочисто прийняв російського диктатора Володимира Путіна в Пекіні під час його офіційного візиту. Зустріч супроводжувалася військовим оркестром, почесною вартою та символічними елементами протоколу, зокрема участю дітей із прапорами. Після церемонії лідери Китаю та РФ перейшли до переговорів у Великій залі народних зборів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Guardian у середу, 20 травня.

Візит Путіна до Китаю 20 травня 2026 року. Фото: Reuters

Лідер Китаю зустрів Путіна з урочистою церемонією

У Домі народних зборів у Пекіні на Путіна чекала масштабна церемонія зустрічі з червоною доріжкою, оркестром і шикуванням військових. Діти розмахували китайськими та російськими прапорами, а урочистості продовжилися за участі офіційних делегацій.

Після цього сторони розпочали переговори у вузькому форматі, а згодом перейшли до розширеної зустрічі.

За даними The Guardian, лідери спершу обговорюють двосторонні та міжнародні питання, а далі проведуть окрему розмову віч-на-віч. У вступному слові Сі Цзіньпін наголосив на необхідності взаємної підтримки у розвитку та попередив про ризики повернення світу до "закону джунглів".

Володимир Путін, зі свого боку, назвав відносини між країнами безпрецедентно високими та заявив, що Росія залишається надійним постачальником енергії.

Як відомо, Путін прибув до Пекіна напередодні ввечері, 19 травня, де його зустрічали почесна варта, оркестр і делегації з прапорами. На червоній доріжці його привітав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який координує двосторонні саміти та дипломатичні контакти між країнами. До урочистостей також долучили студентів і мешканців, які вітали делегацію скандуваннями та прапорами на площі Тяньаньмень.

Нагадаємо, що під час попередньої зустрічі восени 2025 року сторони домовилися про проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2" через Монголію. Цього разу, за даними Bloomberg і Reuters, Путін може порушувати питання ціноутворення на газ у межах цього проєкту.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін зробив різку заяву щодо війни Росії проти України. Він припустив, що Путін може в майбутньому пошкодувати про початок повномасштабного вторгнення. Також сторони обговорили діяльність Міжнародного кримінального суду та можливу координацію позицій між США, Китаєм і Росією.

Новини.LIVE також писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що під час візиту до Пекіна обговорював із лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні. За його словами, сторони порушували питання можливого врегулювання конфлікту та останніх масованих атак. Трамп також згадав про значні втрати серед цивільного населення внаслідок бойових дій.