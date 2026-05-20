Си Цзиньпин встретил Путина в Пекине с церемонией и оркестром

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент Китая Си Цзиньпин торжественно принял российского диктатора Владимира Путина в Пекине во время его официального визита. Встреча сопровождалась военным оркестром, почетным караулом и символическими элементами протокола, в частности участием детей с флагами. После церемонии лидеры Китая и РФ перешли к переговорам в Большом зале народного собрания.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian в среду, 20 мая.

Визит Путина в Китай 20 мая 2026 года. Фото: Reuters

Лидер Китая встретил Путина с торжественной церемонией

В Доме народного собрания в Пекине Путина ждала масштабная церемония встречи с красной дорожкой, оркестром и построением военных. Дети размахивали китайскими и российскими флагами, а торжества продолжились с участием официальных делегаций.

После этого стороны начали переговоры в узком формате, а затем перешли к расширенной встрече.

По данным The Guardian, лидеры сначала обсуждают двусторонние и международные вопросы, а затем проведут отдельный разговор с глазу на глаз. Во вступительном слове Си Цзиньпин отметил необходимость взаимной поддержки в развитии и предупредил о рисках возвращения мира к "закону джунглей".

Владимир Путин, со своей стороны, назвал отношения между странами беспрецедентно высокими и заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергии.

Как известно, Путин прибыл в Пекин накануне вечером, 19 мая, где его встречали почетный караул, оркестр и делегации с флагами. На красной дорожке его приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, который координирует двусторонние саммиты и дипломатические контакты между странами. К торжествам также привлекли студентов и жителей, которые приветствовали делегацию скандированием и флагами на площади Тяньаньмэнь.

Напомним, что во время предыдущей встречи осенью 2025 года стороны договорились о проекте газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию. На этот раз, по данным Bloomberg и Reuters, Путин может поднимать вопрос ценообразования на газ в рамках этого проекта.

Новини.LIVE информировали, что недавно во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин сделал резкое заявление относительно войны России против Украины. Он предположил, что Путин может в будущем пожалеть о начале полномасштабного вторжения. Также стороны обсудили деятельность Международного уголовного суда и возможную координацию позиций между США, Китаем и Россией.

Новини.LIVE также писали, что Президент США Дональд Трамп заявил, что во время визита в Пекин обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны поднимали вопросы возможного урегулирования конфликта и последних массированных атак. Трамп также упомянул о значительных потерях среди гражданского населения в результате боевых действий.