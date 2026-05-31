Китай хочет нарастить грузовые перевозки в Европу в обход РФ

Китай планирует уменьшить объем грузовых перевозок в Европу через Россию. Для этого будут использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Новини.LIVE.

Что известно о маршруте

"Срединный коридор", через который Китай планирует осуществлять больше грузовых перевозок, пролегает через Азербайджан, Казахстан, Грузию, Турцию, а также Каспийское море. Его общая длина составляет более 4000 км, а самый длинный участок проходит по территории Казахстана.

Транскаспийский международный транспортный маршрут считается более сложным, чем транзит через Россию. Причина этого - комбинированная логистика, ведь для таких перевозок необходимо использовать железную дорогу, порты, паромы и тому подобное. Также таможенный контроль приходится проходить сразу в нескольких странах.

Однако Китай и Казахстан настроены на такое сотрудничество и активно обсуждают реализацию этих планов. Основными причинами развития нового логистического маршрута называют ненадежность и токсичность России, а также санкции, наложенные на страну-агрессора.

Компания "Казахстанские железные дороги" планирует инвестировать более 10 млрд долларов и увеличить количество поездов и пропускную способность путей для расширения перевозок. В частности, в первом квартале 2026 года через территорию страны прошло 173 поезда, каждый из которых перевозил 55 контейнеров. В то же время цель в год составляет 600 поездов, а в 2027 году этот показатель должен вырасти на 67%.

