АР: Россия ворует западные технологии из-за санкций

Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российские спецслужбы значительно активизировали попытки похищения западных технологий и оборонных разработок на фоне длительного санкционного давления. Новые ограничения приводят все к большим проблемам в экономике РФ.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

Что делает Россия

По данным собеседников агентства, Москва расширяет инструменты промышленного и кибернетического шпионажа, чтобы компенсировать ограниченный доступ к критическим технологиям с Запада.

Отмечается, что российские агенты все чаще используют комплексные схемы. Так, они создают фиктивные компании, привлекают посредников, а также вербуют хакеров для кибершпионажа. Собранная информация может применяться не только для развития оборонной промышленности, но и для потенциальных атак на критическую инфраструктуру европейских стран.

Как отмечают собеседники издания, в последние годы санкции существенно ограничили возможности России закупать оборудование, технологии и научные разработки в Европе, что подтолкнуло ее к более активному шпионажу.

Читайте также:

Какие технологии интересуют Москву

Представители спецслужб Швеции и Финляндии отмечают, что Россия целенаправленно охотится на передовые технологии двойного назначения.

Среди приоритетов:

оборонные разработки и современное вооружение;

авиационные технологии, в частности связанные с истребителями;

лазерные и оптические системы;

космические технологии;

квантовые и арктические исследования;

морские технологии;

промышленное оборудование и программное обеспечение для станков.

Также фиксируются попытки получить гражданские технологии, которые могут быть адаптированы для военных нужд.

Кибератаки и диверсионная активность

По словам европейских чиновников, Россия активно использует кибератаки против компаний и объектов критической инфраструктуры. Таким образом Москва хочет собрать необходимые ей данные и подготовить потенциальные операции в будущем.

В некоторых случаях атаки имели признаки попыток физического повреждения объектов энергетической инфраструктуры. При этом часть операций могла быть направлена на подрыв поддержки Украины со стороны западных стран.

Эксперты отмечают, что подход России становится более рискованным и менее осторожным в отношении возможного разоблачения.

Как писали Новини.LIVE, Украина синхронизировала ограничения против РФ с 20-м пакетом санкций ЕС. Отмечается, что новые санкции охватывают 120 физических и юридических лиц.

Также мы сообщали, что ЕС готовит 21-й пакет санкций против России. Причиной этого стало падение вражеского беспилотника в румынском городе Галац 29 мая.